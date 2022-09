Nid-/Obwalden Grüne Nidwalden für Sarner Psychiatrie Die Abstimmung über das Referendum zur Sanierung des denkmalgeschützten Psychiatriegebäudes in Sarnen bewegt sogar über die Kantonsgrenze hinaus.

Das baufällige Psychiatriegebäude in Sarnen. Bild: Florian Pfister (Sarnen, 1. September 2022)

Die Nidwaldner Bevölkerung kann zwar nicht mitbestimmen, wie es weitergeht mit der Psychiatrie in Sarnen. Das Abstimmungsresultat über die Sanierung des baufälligen Gebäudes habe jedoch auch für Nidwaldnerinnen und Nidwaldner Konsequenzen, schreiben die Grünen Nidwalden in einer Medienmitteilung. Die psychiatrische Versorgung sowohl stationär wie ambulant mit Standort Sarnen sei für Nidwaldnerinnen und Nidwaldner sehr gut erreichbar und bestens organisiert. Sie biete die Grundversorgung für Menschen mit psychischen Leiden in naher Wohnortumgebung an. Die Luzerner Psychiatrie (Lups) könne das sanierungsbedürftige Gebäude aber nur noch für kurze Zeit aufrechterhalten. Eine mögliche Kündigung der Zusammenarbeit hätte deshalb auch für Nidwaldner Patientinnen und Patienten Folgen noch unbekannten Ausmasses, schreibt die Partei. Die Grünen Nidwalden würden deshalb eine Sanierung und Erweiterung der Psychiatrie Sarnen begrüssen, da diese auch für die Nidwaldner Bevölkerung von Bedeutung sei. (unp)