Kommentar Wahlen Nidwalden: Grünliberale bringen frischen Wind in die Politik Gegründet im vergangenen Sommer haben die Nidwaldner Grünliberalen (GLP) bei ihrer ersten Teilnahme an Gesamterneuerungswahlen abgeräumt und dürfen sich als Wahlsieger feiern lassen. Martin Uebelhart

Die Wahl von Peter Truttmann in den Regierungsrat überraschte wohl die Partei und genauso ihn selbst. Die GLP hatte sich mit dem früheren Ennetbürger Gemeindepräsidenten und ehemaligen Mitte-Politiker geschickt aufgestellt. Truttmanns Bekanntheitsgrad dürfte mit zum Erfolg beigetragen haben.

Bitter war der Ausgang der Regierungsratswahl für die FDP. Ihr ist es nicht gelungen, den Sitz des abtretenden Alfred Bossard zu verteidigen, und sie hat in der kommenden Legislatur nur noch einen Sitz im Regierungsrat. Im Gegensatz dazu konnten die Mitte und die SVP ihre Sitze halten.

Auf der anderen Seite ist es der FDP trotz des Verlusts eines Mandats gelungen, die stärkste Kraft im Landrat zu bleiben. Auch die übrigen Parteien haben bis auf die SVP Sitzverluste zu beklagen. Dafür ziehen die Grünliberalen mit fünf Sitzen auf Anhieb in Fraktionsstärke in den Landrat ein. Als Fraktion erhält die Partei unter anderem Einsitz in Kommissionen. Dort werden die Vorlagen des Parlaments im Detail diskutiert und durchleuchtet.

Der Erfolg der Grünliberalen ist sicher auch dem Zeitgeist geschuldet. Grüne Themen wie der Klimawandel sind auch den Nidwaldnerinnen und Nidwaldner wichtig. Die GLP hat sich auf die Fahnen geschrieben, die Ökologie mit der Wirtschaft verbinden zu wollen. Mit der zusätzlichen politischen Kraft kommt frischer Wind in die Nidwaldner Politlandschaft. Doch nun geht die Arbeit für die Partei erst richtig los. Die Grünliberalen müssen sich im politischen Alltag bewähren und Koalitionen für ihre Anliegen finden.