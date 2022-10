Forum Handeln ist jetzt gefragt Otmar Odermatt über die Abstimmung zum Projekt «Stans West»

Wir stimmen am 27. November 2022 darüber ab, ob im Gemeindegebiet Stans-West gehandelt werden soll oder wiederum Hunderte Seiten von Planungsdokumenten in den Schubladen verschwinden, wie das in den letzten Jahrzehnten geschehen ist.

Tatsächlich muss man Kosten und Nutzen abwägen und kritisch diskutieren. Gar keinen Nutzen wird aber bei einer Ablehnung dieses Projektes erzielt. Zugegeben, auch keine Kosten, weil man nichts tut. Die Frage ist aber, wollen wir Stimmbürgerinnen und Stimmbürger etwas beitragen an der Lösung der Verkehrsprobleme in und um Stans herum? Zudem handelt es sich hier um ein Zukunftsprojekt, indem das Dorf Stans ausserhalb des Siedlungsgebietes grossräumig umfahren werden kann. Endlich einmal eine Umfahrungsstrasse, die diesen Namen verdient. Zusammen mit weiteren Massnahmen im Dorf und am Dorfrand wird sich ein Gesamtbild ergeben, das wesentlich zur Entlastung beitragen wird. Deshalb stimme ich klar «Ja» und leiste damit einen wichtigen Beitrag an einer Gesamtlösung.

Landrat Otmar Odermatt, Wolfenschiessen