Hans Wicki und Peter Keller liefern sich Schlagabtausch zum EU-Rahmenabkommen Nationalrat Peter Keller und Ständerat Hans Wicki luden in Stans ein zu ihrem Bericht über die vergangene Session. Nur beim Rahmenabkommen gerieten sie aneinander. Kurt Liembd

Nationalrat Peter Keller im Gespräch mit Zuhörer Sepp Wyrsch. (Bilder: Kurt Liembd, Stans, 22. Juni 2019)

35 Personen fanden am Samstag den Weg ins «Höfli» in Stans, um aus erster Hand zu erfahren, wie es den beiden Bundesparlamentariern Hans Wicki und Peter Keller in der vergangenen Session ergangen war. Der Anlass kam gewohnt locker daher, aber trotzdem mit der nötigen Ernsthaftigkeit in politischen Fragen. Gehört der Wolf in die Schweiz? Braucht es einen Vaterschaftsurlaub? Wie weiter mit dem Nationalen Finanzausgleich und dem EU-Rahmenabkommen? Solche und weitere Fragen standen im Zentrum der Session.

Ständerat Hans Wicki im Gespräch mit Bürgern.

«Es gibt Tiere, die sind geschützt, aber nicht bedroht», erklärte Peter Keller. Zu diesen gehörten zum Beispiel auch die Schwäne. Deshalb sei die Debatte um das neue Jagdgesetz interessant und emotional gewesen. Hans Wicki zeigte auf, wie komplex der Sachverhalt ist. Es sei sogar erwogen worden, auch andere Tiere wie Biber oder Luchs ins Gesetz aufzunehmen.

Emotionale Themen nicht nur beim Wolf

Als ebenfalls emotionales Thema erwies sich gemäss Wicki der Vaterschaftsurlaub. Er selber plädierte für einen partnerschaftlichen Ansatz, also für einen Elternurlaub, den sich die Eltern selber aufteilen können. Als Grössenordnung sieht Wicki eine Dauer von etwa 16 bis 18 Wochen. Harsche Kritik übte Hans Wicki an andern Parteien und sagte aus Erfahrung: «Den Linken ist die Vater-Kind-Beziehung egal, sie wollen einzig mit dem Urlaub ans Limit und am liebsten 35 oder gar 40 Wochen einziehen.»

Peter Keller sah das gleich und sagte, dass die Schweiz im Vergleich zu Deutschland ein liberales Arbeitsrecht habe, dem man Sorge tragen müsse. Ansonsten hätten es vor allem junge Leute immer schwerer, überhaupt in den Arbeitsprozess zu gelangen. Das Publikum zeigte sich ebenfalls kritisch.

Aus dem Vollen schöpfen konnte Peter Keller beim Thema Nationaler Finanzausgleich. Viele im Saal waren leicht konsterniert, als Keller die Nidwaldner Fakten auf den Tisch legte. So habe Nidwalden Steuereinnahmen von rund 160 Millionen und müsse davon 45 Millionen oder rund 30 Prozent nach Bern abliefern. Pro Kopf seien das 1000 Franken. Auf der anderen Seite erhalte der Kanton Bern rund 1,3 Milliarden Finanzausgleich und habe letztes Jahr einen «Gewinn» von 261 Millionen verbucht. Keller: «Die Berner wissen nun nicht, was sie mit diesem Überschuss sinnvoll machen können, denn eine Steuersenkung lässt das Gesetz nicht zu.»

Begehrlichkeiten der Städte gaben zu reden

Hans Wicki zeigte noch ein weiteres Problem auf: «Die Städte wollen immer mehr Macht.» Er sei sicher, dass die Begehrlichkeiten in Sachen Finanzausgleich weiter gehen würden. So würden die Städte zunehmend Autos verbannen, wodurch die Einnahmen in den Innenstädten versiegten. Die nötigen Umfahrungsstrassen müsste dann aber immer der Bund zahlen.

Einen kleinen Schlagabtausch zwischen Wicki und Keller setzte das Thema EU-Rahmenabkommen ab. «Die Schweiz darf auf keinen Fall EU-Recht übernehmen», so Keller. Das Abkommen gefährde die direkte Demokratie, Unabhängigkeit, Neutralität und den Föderalismus. Ganz anders sah dies Hans Wicki, der vor allem aus wirtschaftspolitischer Sicht argumentierte. Jeder Vertrag habe Vor- und Nachteile und beim Rahmenabkommen lägen die Vorteile bei etwa 90 Prozent.