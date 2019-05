Hauseigentümer bleiben auf Erfolgskurs Der Hauseigentümerverband (HEV) blickt positiv in die Zukunft, neu mit Landrat Armin Odermatt im Vorstand. Auch an der Iheimisch wird der Verband präsent sein. Kurt Liembd

Das neue Vorstandsmitglied Armin Odermatt (links) mit Toni Niederberger, Präsident des Hauseigentümerverbandes Nidwalden. (Bild: Kurt Liembd, Beckenried, 6. Mai 2019)

Wie stark der Hauseigentümerverband in Nidwalden verankert ist, zeigt unter anderem die stolze Zahl von 2664 Mitgliedern. Ein- und Austritte hielten sich im vergangenen Jahr die Waage. Über 170 Mitglieder fanden am Montag den Weg nach Beckenried, wo im Hotel Seerausch die 67. Generalversammlung über die Bühne ging. «Auf der Geschäftsstelle ist im vergangenen Jahr wieder viel los gewesen», sagte Präsident Toni Niederberger-Kreienbühl in seinem Jahresbericht. Die kostenlosen kurzen telefonischen Beratungen seien wiederum rege benutzt worden, am meisten zu den Themen Mietrecht, Nachbarrecht und Liegenschaftsverwaltung, so Niederberger.

Am traditionellen Herbstanlass mit einem Referat wurde der HEV vom Besucheransturm richtiggehend überfahren, sodass der Anlass wiederholt werden musste. Rechtsanwalt André Britschgi, selber Vorstandsmitglied des HEV, referierte zum Thema «Erbrechtliche Übertragung der elterlichen Liegenschaft und deren Auswirkungen». Weiter sagte Toni Niederberger, dass der HEV auch im vergangenen Jahr zu verschiedenen eigentumspolitischen Themen aktiv gewesen sei. Kassierin Silvia Ruess konnte 2018 bei Ausgaben und Einnahmen von rund 153000 Franken eine ausgeglichene Rechnung präsentieren.

Grosser Auftritt an der Iheimisch

Im Budget 2019 ist ein Minus von 12000 Franken vorgesehen. Grund dafür ist der Auftritt an der Iheimisch. Mit Applaus wurden Silvia Ruess, Philippe Banz und Emanuel Käch im Vorstand für weitere zwei Jahre bestätigt. Wiedergewählt wurde Bruno Murer als Rechnungsrevisor. Nach fünf Jahren im Vorstand demissionierte Martin Blättler aus Hergiswil. Als Ersatz wurde Armin Odermatt (49) aus Büren gewählt. Armin Odermatt ist vierfacher Familienvater, seit 2010 SVP-Landrat und von Beruf Bauführer. Als Landrat präsidiert er seit kurzem die kantonale Kommission für Bau, Planung, Landwirtschaft und Umwelt (BUL).

Lobende Worte gab es für den abtretenden Martin Blättler (CVP). «Wir konnten von seiner Erfahrung als ehemaliger Gemeinderat und seinem Wissen als Architekt viel profitieren, insbesondere bei der Totalrevision des Planungs- und Baugesetzes», sagte Niederberger. Aus persönlicher Sicht sagte Niederberger, dass er mit Martin Blättler auch einen Jodlerkollegen im Vorstand verliere, und bedankte sich mit dem sinnigen Vers: «Wir vom HEV wünschen Dir weder Geld noch Gut, doch soviel, dass es immer reichen tut.»