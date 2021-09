Hergiswil 12-jähriger Fussgänger von von Auto angefahren und verletzt Auf der Seestrasse ist es auf Höhe der Glasi Hergiswil zu einer Kollision zwischen einem Fussgänger und einem Auto gekommen. Der 12-jährige Junge wurde vom Auto frontal erfasst und zu Boden geschleudert.

Der Unfall ereignete sich bei der Glasi Hergiswil in der Nähe des Fussgängerstreifens . Bild: Google Streetview

Eine 21-jährige Autolenkerin war am Freitag, 10, September, um 12 Uhr auf der Seestrasse in Richtung Stansstad unterwegs. Ein 12-jähriger Junge war auf der gleichen Strassenseite auf dem Trottoir unterwegs und überquerte auf Höhe der Glasi Hergiswil die Seestrasse in der Nähe des Fussgängerstreifens, wie die kantonspolizei Nidwalden am Samstag mitteilte. Dabei wurde der Junge von der rechten Fahrzeugfront erfasst und zu Boden geschleudert.

Der verunfallte Fussgänger zog sich bei der Kollision zurzeit noch nicht näher bekannte Verletzungen zu und wurde mit dem aufgebotenen Rettungsdienst ins Kinderspital Luzern transportiert. Der genaue Unfallhergang wird nun durch die Kantonspolizei Nidwalden abgeklärt. (zim)