Hergiswil Ab Frühling hält der Ortsbus auch bei der Badi Mit verschiedenen Verbesserungen soll der Gratis-Ortsbus mehr Fahrgäste anlocken.

Der Ortsbus Hergiswil auf der Sonnenbergstrasse. Bild: Kurt Liembd (Hergiswil, 14. Mai 2021)

Auch gut zwei Jahre nach dem Start ist der Hergiswiler Ortsbus immer noch im Testbetrieb. Weil wegen der Coronapandemie generell weniger Leute unterwegs waren, waren die Passagierzahlen für eine Auswertung nicht zu verwenden. Darum verlängerte der Gemeinderat die Testphase um zwei weitere Jahre, bis Dezember 2023. Dafür genehmigten die Hergiswiler an der Gemeindeversammlung im Mai vergangenen Jahres einen Kredit über 920’000 Franken. Gleichzeitig hat der Gemeinderat auch Angebotsverbesserungen beschlossen. Die Zugsanschlüsse nach und von Stans wurden bereits per Fahrplanwechsel im Dezember verbessert. Diesen Frühling sollen weitere Haltestellen bereitgestellt werden. So hält der Ortsbus auf der Buolterli-Route künftig auch bei der Badi, gegenüber dem Wylpark und möglicherweise bei der Bäckerei/Café Christen. «Wegen verschiedener Abklärungen konnten wir die Änderungen nicht zum Fahrplanwechsel vom vergangenen Dezember umsetzen», sagt dazu Gemeindepräsident Remo Zberg. Der angedachte Halbstundentakt auf der Buolterli-Tour werde hingegen aus Kostengründen nicht umgesetzt. Der Ortsbus fährt dort wie auch auf der Büel-Tour weiterhin im Stundentakt.

Seit die S-Bahn am 1. März in Hergiswil Matt wieder hält, fährt der kostenlose Ortsbus auf zwei Routen, betrieben von der Auto AG Rothenburg, die beiden Hergiswiler Zentralbahn-Bahnhöfe und die verschiedenen Quartiere in der Gemeinde an.