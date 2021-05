Hergiswil Ab Herbst 2022 ist die Post in der neuen Migros im Wylpark Die Migros realisiert in der neuen Überbauung eine Filiale und integriert darin eine Posttheke. Bis zum Umzug bleibt die Post an der Seestrasse 49 unverändert in Betrieb.

(MZ) «Die Schaltergeschäfte in der Filiale Hergiswil sind seit mehreren Jahren rückläufig», heisst es in einer Mitteilung der Post. So habe man seit einiger Zeit nach einer neuen Lösung gesucht und dazu auch Gespräche mit der Gemeinde Hergiswil gesucht. Mit der Migros hat die Post nun einen zuverlässigen und bewährten Partner für die Zusammenarbeit gefunden. Die Migros realisiert in der neuen Überbauung Wylpark eine neue Filiale und integriert darin eine Posttheke. Hier können Postkundinnen und -kunden Postgeschäfte während den gesamten Öffnungszeiten der Migros erledigen – also auch über den Mittag und am Samstagnachmittag. Die Eröffnung der neuen Migros ist für Herbst 2022 geplant. Bis zum Umzug bleibt die Post an der Seestrasse 49 unverändert in Betrieb.

Neu gibt es auch einen Hausservice

Ergänzend zum Postangebot im Dorf bietet die Post in Hergiswil künftig auch den Hausservice an. Somit können alle Hergiswilerinnen und Hergiswiler von Montag bis Freitag zusätzlich auch an der Haustüre Briefe verschicken, Pakete aufgeben, Briefmarken bestellen oder Einzahlungen in bar erledigen. Den Kunden steht auch künftig ein Angebot an Postfächern zur Verfügung.

Post informiert vor Ort

Vor der Umsetzung wird die Post in Absprache mit der Gemeinde Hergiswil ihre Kunden während Informationstagen persönlich über das neue Angebot informieren. Dazu wird die Post die Bevölkerung mit einem Flyer einladen. An den Informationstagen beantworten Mitarbeitende der Post Fragen. Die Postkunden erhalten auch Informationen zu den Onlinedienstleistungen der Post, zum Beispiel wie sie rund um die Uhr mit der SMS-Briefmarke frankieren oder sich eine zur Abholung gemeldete Sendung nochmals zustellen lassen können.

Die Post arbeitet an über 1200 Standorten in der ganzen Schweiz mit lokalen Partnern zusammen – mit der Migros zum Beispiel an mehreren Standorten in der Stadt Luzern und in Zug.