Hergiswil Auto kracht in Stützmauer – Lenkerin verletzt Eine Autofahrerin ist auf der Seestrasse in Hergiswil auf die Gegenfahrbahn geraten und mit dem Fahrzeug in die Stützmauer geprallt. Die Lenkerin wurde beim Unfall leicht verletzt.

Kurz nach der Galerie prallte das Auto in die Stützmauer. Bild: Kapo Nidwalden (Hergiswil, 5. Januar 2022)

Die 43-jährige Autolenkerin fuhr am Mittwoch, 5. Januar, um zirka 14 Uhr von Stansstad herkommend auf der Seestrasse in Richtung Hergiswil. Ausgangs der Galerie geriet das Auto aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte in der Folge mit der Stützmauer, wie die Kantonspolizei Nidwalden am Donnerstag mitteilte.

Die einheimische Autofahrerin verletzte sich bei dieser Kollision leicht und wurde mit dem Rettungsdienst in ein Spital transportiert. Infolge des Unfalles kam es auf der Seestrasse zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen. (zim)