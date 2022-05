Hergiswil Beliebte Flüge ab Hergiswil: Auftakt zur Wasserflugzeug-Saison ist geglückt Zufriedene Organisatoren und Piloten beim Seaplane-Meeting in Hergiswil.

Der Passagierwechsel findet «auf hoher See» statt. Pro Flugzeug hat neben dem Piloten nur ein Passagier Platz. Bild Robert Hess (Hergiswil, 14. Mai 2022)

Fünf Wasserflugzeug-Treffen hat die organisierende Seaplane Pilots Association Switzerland (Spas) dieses Jahr auf verschiedenen Schweizer Seen programmiert. Auftakt bildete vom Freitag bis Sonntag das «Hans Fuchs Memorial» im Hergiswiler Seebecken. Die Veranstaltung beim Seehotel Pilatus erinnert an den Hergiswiler Hotelier und Gletscherpiloten Hans Fuchs, der 2015 im Alter von erst 61 Jahren verstorben ist.

«Wir kommen immer gerne nach Hergiswil», sagte Christoph Hornstein, Meetingdirektor der Spas, am Freitag. «Unser spezieller Dank geht an die Gemeinde Hergiswil, den Kanton Nidwalden und ans Seehotel Pilatus. Ohne die Unterstützung dieser Partner wäre die Durchführung des speziellen Events nicht möglich.»

Begehrte 20-Minuten-Rundflüge

«Das Meeting im Hergiswiler Seebecken konnte bei sehr guten Bedingungen durchgeführt werden», zog Hornstein am Montag Bilanz. Und besonders wichtig: «Ohne Vorkommnisse beim Fliegen – und noch am Sonntag erreichten alle Piloten wohlbehalten ihren Heimatstandort.»

Am Freitag und Samstag waren in Hergiswil drei und am Sonntag vier Flugzeuge am Start. Vor allem am Samstag/Sonntag waren die 20-Minuten-Rundflüge bei Hotelgästen und interessierten Personen aus den umliegenden Gemeinden begehrt. «Ich schätze das abenteuerliche, aber trotzdem sichere Fliegen mit diesen Maschinen», meinte eine Frau aus Deutschland, die, wenn möglich jedes Jahr zum Seaplane-Meeting nach Hergiswil reist, sonst aber die Fliegerei nur als Passagierin von Verkehrsflugzeugen kennt. Bei den in Hergiswil eingesetzten Wasserflugzeugen handelt sich durchwegs um Zweiplätzer: ein Pilot und ein Passagier.

Piper Pa 18 Super Cup HB-ORK ist soeben gelandet. Bild: Robert Hess (Hergiswil, 14. Mai 2022)

Keine Möglichkeit besteht in Hergiswil zum Auftanken. «Gelegenheit dazu bietet unter anderem der Flugplatz Kägiswil», erklärte Christoph Hornstein. Denn die Wasserflugzeuge sind mit Schwimmern und Rädern ausgerüstet und können somit auf dem See starten, dann auf Hartbelagspisten wie in Kägiswil landen und wieder in Richtung See starten.