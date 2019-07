Hergiswil belohnt wieder Engagement und Erfolg Ab sofort läuft die Nominationsfrist für den Hergiswiler Anerkennungspreis, der mit 5000 Franken dotiert ist. pd/unp

Der Hergiswiler Gemeindepräsdent Remo Zberg bei der Preisverleihung für den Anerkennungspreis 2016. (Bild: Kurt Liembd, Hergiswil, 2. Januar 2017)

Der Gemeinderat vergibt auch dieses Jahr wieder den Anerkennungspreis als Zeichen öffentlicher Wertschätzung gegenüber einem besonderen, überdurchschnittlichen Engagement oder Erfolg von natürlichen oder juristischen Personen in Hergiswil. Unter den gleichen Kriterien wie die letzten Jahre können Personen, Vereine oder Firmen, welche sich durch besondere Verdienste und Erfolge in den Bereichen Sport, Kultur, Soziales, Kunst oder Politik auszeichnen, nominiert werden. Dazu gehören Personen mit Wohnsitz/Aufenthalt in Hergiswil; Personen, die Mitglied oder Mitarbeiter einer juristischen Person mit Sitz in Hergiswil sind; Personen, die nicht in Hergiswil wohnhaft sind, deren Leistungen aber einen direkten Zusammenhang mit Hergiswil haben; oder juristische Personen (Vereine, Organisationen, Firmen, usw.) mit Sitz in Hergiswil. Die Wahl der Preisträgerinnen oder Preisträger erfolgt durch den Gemeinderat. Der Anerkennungspreis ist dotiert mit 5000 Franken in bar oder Naturalien dotiert. Die Übergabe erfolgt mit einer Urkunde. Die Preisverleihung findet in der Regel im Rahmen eines öffentlichen Gemeindeanlasses wie beispielsweise am Neujahres-Apéro für die Hergiswiler Bevölkerung statt.