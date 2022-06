Hergiswil E-Bikefahrerin stürzt unter Alkoholeinfluss Die Lenkerin eines E-Bikes kam am Donnerstag auf der Seestrasse in Hergiswil zu Fall und verletzte sich. Eine vor Ort durchgeführte Atemalkoholprobe fiel positiv aus.

Am Donnerstag, 23. Juni 2022, kurz nach Mitternacht, fuhr eine E-Bikefahrerin auf der Seestrasse in Hergiswil in Richtung Stansstad. Im Bereich der «Bierkellerkurve» beabsichtigte die 38-jährige Lenkerin auf den dortigen Rad- und Fussweg zu gelangen und kam zu Fall. Wie die Kantonspolizei Nidwalden schreibt, verletzte sie sich beim Sturz und wurde mit der aufgebotenen Ambulanz ins Spital gebracht.

Eine vor Ort durchgeführte Atemalkoholprobe habe einen Wert von 0,68 mg/l ergeben, was einem Atemalkoholgehalt von 1,36 Promille entspricht. Die E-Bikefahrerin wird an die Staatsanwaltschaft Nidwalden verzeigt. (inf)