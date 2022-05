Hergiswil «Echo vom Pilatus» feiert Jubiläum mit hochkarätiger Jodelkost Mit einem Jahr Verspätung feiert der Jodlerklub «Echo vom Pilatus» Hergiswil sein inzwischen 100+1-jähriges Bestehen. Dabei gab es eine Uraufführung.

«Nach einem Unterbruch von zwei Jahren dürfen wir den Meilenstein in unserer Vereinsgeschichte endlich feiern», sagte Stefan Thalmann, Präsident des Jodlerklubs «Echo vom Pilatus» in seiner Begrüssung. Im gut besetzten Loppersaal in Hergiswil feierte der älteste Unterwaldner Jodlerklub sein 100+1-jähriges Bestehen.

Der Gastklub Jodlerklub «Sennegruess» Menzberg überzeugte durch einen starken und harmonischen Chorklang. Bild: Richard Greuter (Hergiswil, 30. April 2022)

Durch den Abend führte Alois Gabriel. Als langjähriger Dirigent kannte das Ehrenmitglied den Jodlerklub Echo vom Pilatus bestens. In seinen Ansagen berichtete Gabriel mit viel Witz und Humor über die Entstehungsgeschichte und brachte das Publikum mit würzigen Müsterchen zum Schmunzeln.

Der Gesamtchor setzte die Zuhörer in Festlaune

Gleich zu Beginn des Jubiläumskonzertes sorgten die Gastgeber für eine Überraschung. Das im Programmheft aufgeführte Eröffnungslied «Bärg-Arve», das die Kameradschaft der Jodler mit einer Bergtanne, die Sturm, Blitz und Hagel trotzt, verglich, musste warten. Der Gesamtchor, der normalerweise den Schlusspunkt setzt, eröffnete das Konzert mit dem stimmungsvollen Lied «Jodlerfest» von Matthias Zogg. Gemeinsam mit dem Gastklub dem Jodlerklub «Sennegruess» Menzberg versetzten die Gastgeber die Zuschauer in Jubiläumslaune.

«Ärntedank», ein Geschenk ihres Dirigenten Hans Setz

Danach folgte ein herrlicher Melodienreigen mit einem breiten Spektrum aus der Jodelliteratur. Einen ersten Höhepunkt setzten die Jodler und Jodlerinnen aus dem Lopperdorf mit der Uraufführung des Jodelliedes «Ärntedank». Mit dem Geschenk ihres Dirigenten wurden die 26 Jodlerinnen und Jodler mit einem herzlichen Applaus belohnt. Interessant dabei ist, dass der Liedertext nicht von den Vorjodlerinnen, sondern von Toni Zibung und Bruno Hodel (beide 1. Tenor) vorgetragen wurde. Die vier Vorjodlerinnen Emmy Agner, Lisbeth Setz, Heidi Mauron und Heidi Hodel beschränkten sich auf den Jodel.

Klangliche Farbtupfer wie der «Bätruef-Juiz» von Anny Wallimann, der «Hergiswiler-Juiz» aus der Feder ihres ehemaligen Mitgliedes Melk Blättler und das Jodellied «Im Buechewald» vom Obwaldner Komponisten Edi Gasser, alles einheimische Jodelkost, erfreuten das Publikum.

Bei seinem 101. Jubiläum präsentierte sich der «Jodlerklub Echo vom Pilatus» in Festlaune. In Bildmitte die drei Vorjodlerinnen Emmy Agner, Lisbeth Setz, Heidi Mauron und Heidi Rölli (von links). Bild: Richard Greuter (Hergiswil, 30. April 2022)

Jodellieder mit viel Gefühl, Dynamik und Harmonie

Der Jodlerklub «Sennegruess» Menzberg überzeugte das Publikum mit bodenständigem Liedgut, darunter «Abestärn» vom Obwaldner Komponisten André von Moos. Dabei überzeugten die über 30 Jodlerinnen und Jodler mit einem grossartigen und kräftigen Chorgesang. Die Gäste aus dem Luzerner Hinterland erzählten mit dem Humorlied «E Chilterbueb» von Robert Fellmann die Freuden und Leiden eines Brautwerbers. Ein Vorhaben das in der dritten Strophe im Brunnen endete.

Vielen Ob- und Nidwaldner Jodelfreunden ist das Jodlerduett Monika und Lisäbeth längstens bekannt. Mit Eigenkompositionen wie «I dr Natur» von Monika Ettlin und «S Leychtä i meynä Aigä» von Lisäbeth Hurschler und anderen Darbietungen beeindrucken die beiden Jodlerinnen mit Klangreinheit, Gefühl und Dynamik.

Emmy Agner, ein Naturtalent und eine Ausnahmekönnerin

Am Schluss des Konzertes würdigte Präsident Stefan Thalmann das langjährige Wirken von Emmy Agner, die zum letzten Mal auf der Konzertbühne stand. Während 56 Jahren wirkte die bald 80-jährige Vorjodlerin, die immer noch gut bei Stimme ist, in den Reihen von «Echo vom Pilatus». «Emmy ist nicht nur eine ausgezeichnete Vorjodlerin, sondern auch ein Naturtalent und eine Ausnahmekönnerin» sagte Thalmann. Jahrelang trat sie auf als Duettsängerin mit Hans Wicki, dem Vater des Nationalrates Hans Wicki, der das Konzert aufmerksam verfolgte.

Seit 56 Jahren wirkt die bald 80-jährige Emmy Agner im Jodlerklub «Echo vom Pilatus» als Vorjodlerin. Für ihre Verdienste wurde die Ausnahmekönnerin gewürdigt. Bild: Richard Greuter (Hergiswil, 30. April 2022)

Als Kontrast erfreute die Ländlerkapelle Bühler - Fischer die Zuschauer mit hochkarätiger, konzertanter Volksmusik. Zuerst spielten sie als Auflockerung zwischen den Vorträgen, später als Unterhaltung.