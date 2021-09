Hergiswil Ein Verletzter bei Selbstunfall auf der Autobahn A2 In der Nacht auf Freitag ist ein Lenker mit seinem Auto in die Lärmschutzgalerie geprallt und dabei leicht verletzt worden. Der bei disem Verkehrsunfall entstandene Sachschaden ist beträchtlich.

Das stark beschädigte Unfallauto. Kapo Nidwalden (Hergiswil, 24. September 2021)

Ein 67-jähriger Autolenker fuhr am Freitag, 3 Uhr, auf der Autobahn A2 in Richtung Luzern. Auf dem instand gestellten Streckenabschnitt in Hergiswil kollidierte er mit seinem Auto zuerst mit der rechten Seite der Lärmschutzgalerie und kam nach einer weiteren Kollision mit der linksseitigen Stützmauer auf dem Überholstreifen zum Stillstand, wie die Kantonspolizei Nidwalden mitteilte.

Der Unfallverursacher wurde zur medizinischen Kontrolle durch das aufgebotene Rettungsteam in ein Spital gebracht. Für den Abtransport des Unfallfahrzeugs wurde ein privates Abschleppunternehmen beigezogen. Zur Reinigung der verschmutzten Fahrbahn wurde die Nationalstrassenbetriebsgesellschaft Zentras aufgeboten. (zim)