Hergiswil Einbrecher in flagranti erwischt Ein Anwohner hat in der Nacht auf Dienstag verdächtige Geräusche wahrgenommen und dies der Polizei gemeldet. Diese rückte mit mehreren Patrouillen aus und konnte einen Einbrecher im inneren des Geschäftslokals auffinden und festnehmen.

Es war ein aufmerksamer Anwohner, der in der Nacht auf Dienstag richtig reagierte: Kurz nach 2.30 Uhr gab dieser der Kantonspolizei Nidwalden an, dass er soeben vom Dorfplatz in Hergiswil her verdächtige Geräusche wahrgenommen habe. «Die Kantonspolizei Nidwalden fuhr in der Folge mit mehreren Patrouillen vor Ort», heisst es in einer Mitteilung. Aufgrund frischer Einbruchspuren an einem Gewerbegebäude seien schliesslich weitere Patrouillen der Luzerner Polizei und ein Diensthund beigezogen worden.

«Bei der anschliessenden Durchsuchung des Gebäudes wurde ein mutmasslicher Einbrecher festgenommen.» Beim Beschuldigten handle es sich um einen in der Region wohnhaften, 32-jährigen Schweizer. Durch die Staatsanwaltschaft Nidwalden wurde eine Blut- und Urinprobe angeordnet.

«Die Kantonspolizei Nidwalden ist für die Bürgerinnen und Bürger immer da», heisst es in der Mitteilung weiter. «Sie nimmt Hinweise zu verdächtigen Feststellungen jederzeit unter der Telefonnummer 117 entgegen. Dabei sind möglichst genaue Angaben zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen inklusive Kontrollschilder besonders hilfreich.» (zf)