Hergiswil Gemeinderat will Ortsbus definitiv einführen Auch wenn es bei den Fahrgastzahlen noch Luft nach oben habe, ist der Gemeinderat vom Ortsbusangebot überzeugt. Das letzte Wort hat das Stimmvolk an der Urne.

Der Ortsbus Hergiswil auf der Sonnenbergstrasse. Bild: Kurt Liembd (Hergiswil, 14. Mai 2021)

Mit zwei Routen erschliesst der Ortsbus seit März 2020, seit der Wiederinbetriebnahme der S-Bahn-Haltestelle Hergiswil Matt, im Stundentakt die verschiedenen Quartiere und die beiden Bahnhöfe – vorerst testweise. Im November 2019 genehmigten die Hergiswilerinnen und Hergiswiler an der Gemeindeversammlung einen Kredit von 955'000 Franken für einen Testbetrieb bis Ende 2021. Weil wegen der Coronapandemie generell weniger Leute unterwegs gewesen sind, waren die Zahlen für eine Auswertung nicht zu verwenden. Darum verlängerte der Gemeinderat die Testphase um zwei weitere Jahre, bis Dezember 2023. Dafür genehmigt die Gemeindeversammlung einen Kredit über 920'000 Franken.

Geht es nach dem Willen des Gemeinderates, soll aus dem provisorischen ein definitiver Betrieb werden. Am 12. März 2023 stimmen die Hergiswilerinnen und Hergiswiler über einen fünfjährigen Betrieb ab, der jeweils nahtlos verlängert würde. Gemeindepräsident Daniel Rogenmoser spricht von einem wichtigen und nicht mehr wegzudenkenden Teil des Hergiswiler ÖV-Angebots. «Auch wenn wir bei den Fahrgastzahlen noch Luft nach oben haben», gesteht er ein, angesprochen auf die rund 1100 Personen, die den Bus wöchentlich nutzen.

«Logisch wären wir froh, wenn noch mehr Leute den Gratis-Bus benutzen würden.»

Doch er ist zuversichtlich, dank Optimierungen. So wurde pünktlich auf die Eröffnung der Badesaison am 30. April auch die neue Haltestelle «Badi» in Betrieb genommen. Diese werde rege benutzt. Ebenso sei der Busfahrplan nun besser auf den Fahrplan der Zentralbahn abgestimmt. Auch bedient der Bus neu die Haltestellen «Grauenstein» (Route Büel) und «Kurplatz» (Route Buolterli). Damit kam der Gemeinderat auch einem Bedürfnis der Bevölkerung nach, das sie in den zwei Umfragen im Oktober 2020 und im März 2021 kundtat. Mit der Eröffnung des Wylparks mit Migros und weiteren Läden dürfe davon ausgegangen werden, dass die Fahrgastzahlen noch weiter steigen.