Hergiswil Justin Eggermann ist der neue Chef des Hergiswiler Gemeindeführungsstabs Der 33-jährige Justin Eggermann tritt sein Amt als Chef Gemeindeführungsstab am 1. August an – als Nachfolger von Beat Schneider.

Justin Eggermann ist ab 1. August Chef des Gemeindeführungsstabes Hergiswil. Bild: PD

Beat Schneider hört als Chef des Gemeindeführungsstabs Hergiswil am 31. Juli auf. Das Amt hatte er seit dem 1. Januar 2014 inne. Als Nachfolger wurde Justin Eggermann gewählt, wie der Gemeinderat mitteilt. Der 33-Jährige lebt mit seiner Familie in Hergiswil. Justin Eggermann arbeitet bei der Schweizer Armee, im Drohnenkommando in Emmen als Chef Tactical Operation Center ADS (Aufklärungsdrohnensystem). Dabei ist er unter anderem verantwortlich für die Planung und Führung von Drohneneinsätzen sowie im Bereich der Notfallorganisation Drohne. Nebst seinem Bachelor of Arts in Staatswissenschaften absolvierte er an der Militärakademie an der ETH Zürich die Ausbildung zum Berufsoffizier sowie verschiedene Führungslehrgänge in Luzern. Aufgrund seiner beruflichen sowie militärischen Ausbildungen und Tätigkeiten verfügt Justin Eggermann über die erforderlichen Qualifikationen für diese anspruchsvolle Aufgabe, schreibt der Gemeinderat weiter.