Hergiswil Mann bedroht Jugendlichen mit einem Messer und erbeutet wenige Franken Am Freitag hat ein Mann aus Afghanistan bei einem Hergiswiler Schulhaus einen Jugendlichen ausgeraubt.

(lur)

Am Freitag hat ein Mann bei einem Hergiswiler Schulhaus einen Jugendlichen ausgeraubt, wie die Nidwaldner Kantonspolizei mitteilt. Zum Vorfall soll es demnach zwischen 20 und 21 Uhr gekommen sein. Um etwa 21 Uhr meldete sich das Opfer telefonisch bei der Polizei und machte die Mitteilung, dass er kurz zuvor durch einen ihm unbekannten Mann mit einem Messer bedroht worden sei. In der Folge habe der Jugendliche dem Täter Bargeld übergeben, sodass dieser von ihm gelassen habe.

Die Kantonspolizei Nidwalden sei anschliessend mit mehreren Beamten zum Ort des Geschehens ausgerückt und leitete umgehend eine Fahndung ein, welche in der gleichen Nacht mit der Festnahme des mutmasslichen Täters endete. In diesem Zusammenhang konnte auch das geraubte Geld in der Höhe von wenigen Franken sichergestellt werden.

Bei der festgenommenen Person handle es sich um einen jungen Mann im Alter von 24 Jahren aus Afghanistan. Die Ermittlungen erfolgen unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Nidwalden in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei. Neben dem genannten Raub wird gegen den Beschuldigten auch wegen Sachbeschädigungen ermittelt.