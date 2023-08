Hergiswil Mann nach Schlägerei in Shisha-Bar verhaftet Am Freitagabend kam es in Hergiswil zu einer tätlichen Auseinandersetzung, bei der eine Person verletzt wurde. Die Kantonspolizei Nidwalden nahm den mutmasslichen Täter fest.

Ein Verletzter und eine Verhaftung: Das ist die Bilanz einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in einer Shisha-Bar in Hergiswil. Wie die Nidwaldner Polizei mitteilt, kam es am Freitagabend, 25. August, um zirka 19.15 Uhr zur Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern. Dabei wurde einer der Beteiligten verletzt.

Der mutmassliche Täter konnte von Polizisten in der näheren Umgebung der Bar angehalten und festgenommen werden. Es handelt sich dabei um einen 39-jährigen Chinesen. Die Hintergründe und der Tathergang sind zurzeit unklar und werden durch die Kantonspolizei Nidwalden abgeklärt. (sfr)