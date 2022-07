Der Skiclub Hergiswil ehrt Marco Odermatt mit einem goldenen Skiliftbügel. Video: PilatusToday

Hergiswil Marco Odermatt erhält in seinem Heimatkanton eine aussergewöhnliche Auszeichnung Der Skiclub Hergiswil zeichnet den Rennfahrer mit einer Ehrentafel und einem goldigen Skibügel beim Skilift Langmattli aus.

Marco Odermatt freut sich über seinen goldenen Skibügel. Bild: Ruedi Wechsler (Hergiswil, 13. Juli 2022)

Skiclub-Präsident Markus Berger begrüsste am Mittwochnachmittag viele Skiclübler, Behördenvertreter und Medien beim Skilift Langmattli am Fusse des Pilatus. Dabei hat sich der Vorstand des Skiclubs Hergiswil etwas ganz Spezielles ausgedacht. «Wir überlegten lange, was wir zu Ehren des grossartigen und ausgewiesenen Sportlers machen könnten. Ich habe heute etwas mitgebracht, das künftig für immer an den Olympiasieger und Gesamtweltcupsieger erinnern wird», sagt Berger zu Beginn der Veranstaltung.

«Er wird nicht nur geehrt, sondern muss auch noch etwas dafür tun.»

Der Skirennfahrer Odermatt liess sich nicht zweimal bitten und montierte eigenhändig die goldige Ehrentafel an die Westwand der Talstation. Anschliessend wurde der Schlepplift in Betrieb genommen, wo sich dann der Skistar mit dem goldigen Bügel symbolisch einige Meter aus dem Häuschen ziehen liess. Odermatt wusste das sehr zu schätzen und bedankte sich herzlich bei den Anwesenden.

Inzwischen hat er sich von der vergangenen Saison gut erholt und erwähnt: «Seit zwei Monaten bin ich wieder voll im Training. Ich spüre es und das ist auch gut so. Letzte Woche weilten wir auf dem Schnee in Zermatt und diese Woche steht viel Kraft- und Konditionstraining auf dem Programm. Nächste Woche geht’s zurück auf den Schnee nach Saas-Fee.»

Der Skirennfahrer hat gleich selbst Hand angelegt bei der Montage. Bild: Ruedi Wechsler (Hergiswil, 13. Juli 2022)

Der Olympionike will nicht der einzige bleiben

Das Geschenk findet der Olympiasieger sehr schön, er sei noch heute sehr eng mit dem Skiclub verbunden. «Der Skiclub hat sich etwas Neues und Cooles ausgedacht, und ich hoffe, dass ich nicht der einzige auf der Tafel bleiben werde», fügt der Stanser Spitzensportler an. Er blickt auf tolle Erlebnisse auf diesem Hang zurück und ergänzt: «Früher haben wir hier bei genügend Schnee Clubrennen ausgetragen, oder es fand auch mal Nachtskifahren statt. Viele Skisportler kamen hierher, um Freude und Spass zu haben.»

Der Präsident Markus Berger schätzt am Skiclub das Miteinander und die Geselligkeit, wie er sagt. «Zusammen in der Natur etwas unternehmen, sei es auf den Pisten, im Breitensport oder im Sommertraining, finde ich toll.» Sie hätten im Verein schon häufiger über die unglaubliche Erfolgsgeschichte des Vereins sinniert. «Dass wir mit Marco Odermatt, Andrea Ellenberger und Reto Schmidiger gleich drei Weltcupfahrer in unseren Reihen wissen, ist schon eine Besonderheit. Das kann nicht mancher Skiklub von sich behaupten.»

Marco Odermatt legte im Skiclub Hergiswil die Basis, und er hat sich auf verschiedenen Stufen immer weiterentwickelt. Stolz äussert sich Präsident Berger über den Geehrten:

«Marco ist einer von uns, ein Ausnahmeathlet, charismatisch und zielstrebig. Wenn es um den Skisport geht, ist er sehr fokussiert, intuitiv und kann in jeder Disziplin mit den Besten der Welt mithalten.»

Er wünscht ihm Gesundheit, Erfolg und Spass am Skifahren.