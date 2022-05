Hergiswil Neuer Leiter im Steueramt Die Gemeinde erhält einen neuen Leiter des Gemeindesteueramtes. Er tritt seine Stelle nächsten Monat an.

Francesco Tedesco. Bild: PD

Francesco Tedesco wird per 1. Juni 2022 seine neue Stelle als Leiter des Gemeindesteueramtes Hergiswil antreten. Dies teilte die Gemeinde Hergiswil gestern in einer Mitteilung mit. Nach seiner Ausbildung zum Treuhänder mit eidgenössischem Fachausweis bildete sich Tedesco laufend im Bereich Steuern weiter und ist neben seiner beruflichen Tätigkeit als Referent bei der Schweizerischen Steuerkonferenz engagiert. Gemäss der Gemeinde verfügt Tedesco über langjährige Berufserfahrung im Steuerwesen sowie als Führungsperson. Er ist 48 Jahre alt und lebt mit seiner Familie in Luzern. (inf)