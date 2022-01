Hergiswil Nidwaldner Grünliberale gründen ihre erste Ortspartei Annette Blättler und Esther Christen kandidieren nicht nur für den Landrat, sondern werden auch die erste GLP-Ortspartei Nidwaldens aus der Taufe heben. Und hoffen, dass andere Gemeinden mitziehen.

Annette Blättler (links) und Esther Christen sind die Co-Ortsparteipräsidentinnen der neuen Hergiswiler GLP-Ortspartei. Bild: Matthias Piazza (Hergiswil, 20. Januar 2022)

Die Nidwaldner Grünliberalen wollen es wissen. Vergangenen Sommer gegründet, treten sie mit 35 Kandidierenden für die Landratswahlen vom 13. März an. Und am Donnerstag gründen sie in Hergiswil schon die erste GLP-Ortspartei im Kanton. Die beiden Co-Ortsparteipräsidentinnen Annette Blättler und Esther Christen waren zusammen mit Rolf Bucher und Lukas Liem die Geburtshelfer. Alle vier kandidieren für die GLP auch als Landrätinnen und Landräte.

«Wenn wir in unserer Gemeinde schon vier Landratskandidaten stellen können, gründen wir doch gleich eine Ortspartei. So können wir auch in der Hergiswiler Gemeindepolitik mitwirken, in Kommissionen und im Gemeinderat Einsitz nehmen», sagt Annette Blättler zu den Beweggründen. Auch Esther Christen findet es wichtig, auf kommunaler Ebene ebenso aktiv zu sein wie auf kantonaler. In Hergiswil finden im Mai Gemeinderatsersatzwahlen statt und die Kommissionsmitglieder werden vom Gemeinderat gewählt.

Die GLP schliesst für die beiden eine Lücke

Für Annette Blättler schliesst die GLP eine Lücke im politischen Spektrum. «Sie denkt sozial, grün, ist offen für verschiedene Familienformen und lässt trotzdem die Wirtschaft nicht ausser Acht.» Dem stimmt auch Esther Christen zu, die in der GLP ihre Partei gefunden hat. «Ich konnte mich mit keiner der etablierten Parteien identifizieren.»

Annette Blättler ist kein politischer Neuling. Aufgewachsen in Riehen, engagierte sich die heute 39-jährige Expertin für Intensivpflege im Luzerner Kantonsspital im Jugendparlament des Kantons Basel-Stadt und sympathisierte schon früh mit der GLP Schweiz, bis sie im vergangenen Sommer der neugegründeten GLP-Kantonalpartei beitrat. Seit 2007 wohnt sie mit ihrem Mann und ihren Kindern in Hergiswil. Sie hat schon klare Ziele, was sie als allfällige Landrätin anpacken würde. «Familie und Beruf müssen sich besser vereinbaren lassen. Es genügt nicht, zwei, drei zusätzliche Kindertagesstättenplätze zu schaffen.» Auch müsse man alles daransetzen, bis 2040 den CO 2 -Ausstoss auf Netto-Null zu senken, so, wie es die von den Grünliberalen Nid-/Obwalden mitlancierte Klimainitiative fordert. Zudem müsse man mehr Anreize schaffen, dass junge Fachkräfte nicht wegziehen, sondern in Nidwalden arbeiten und wohnen bleiben. «Darum ist wichtig, dass wir in Nidwalden genug bezahlbare Wohnungen haben. Ich weiss von jungen Leuten, die von Hergiswil wegzogen, als sie eine Familie gründeten, weil sie keine genug grosse bezahlbare Wohnung fanden», ergänzt Esther Christen (44), die in Stans aufwuchs, seit 1999 in Hergiswil wohnt und stellvertretende Geschäftsführerin bei Spitex Nidwalden ist.

Vom Wahlerfolg der GLP sind die beiden Frauen überzeugt, auch weil die Partei so Wähler abhole, die sich bisher keiner Partei zugehörig gefühlt hätten. Von der Gründung der GLP Hergiswil erhoffen sich die beiden eine Sogwirkung im übrigen Kanton. Man wisse, dass in gewissen Gemeinden schon Gespräche für eine eigene Ortspartei stattfänden.