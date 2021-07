Hergiswil Remo Zberg hört als Gemeindepräsident auf Nach 12 Jahren als Hergiswiler Gemeindepräsident hat Remo Zberg genug. Er tritt im Mai 2022 nicht mehr zur Wahl an.

Sein Name wird auf den Wahlzetteln fehlen, wenn am Sonntag, 15. Mai 2022 in Hergiswil das Gemeindepräsidium gewählt wird. Remo Zberg (FDP), der auch für Hergiswil im Landrat sitzt, hat den Gemeinderat informiert, dass er für das Amt des Gemeindepräsidenten nicht mehr kandidieren und entsprechend per 30. Juni 2022 aus dem Gemeinderat austreten wird.

Remo Zberg (FDP) tritt kommendes Jahr als Gemeindepräsident ab. Bild: PD

Es sei für ihn nun an der Zeit, nach 12 Jahren aktiver Politik in der Exekutive kürzer zu treten und neuen Kräften Raum zu geben, heisst es in einer Mitteilung der Gemeinde. Auf Nachfrage präzisiert Remo Zberg: «Ich bin nicht amtsmüde. Aber die Tätigkeit als Gemeindepräsident verlangt viel Energie und die möchte ich künftig anders einsetzen. Man darf nicht vergessen, ich bin 68-jährig und da fällt es manchmal schon schwerer, diese Energie aufzubringen.» Der Rücktritt erfolge auch keinesfalls wegen irgendwelchen Unstimmigkeiten – der Hergiswiler Gemeinderat sei ein harmonisches Gremium mit guter Zusammenarbeit – oder aus gesundheitlichen Gründen, betont Zberg.

FDP will Gemeindepräsidium behalten

Remo Zberg bestätigt, dass seine Partei, die FDP, sicher einen Ersatz für den Gemeinderat aufstellen werde «und wir werden Anspruch auf das Gemeindepräsidium erheben». Ganz zurückziehen wird sich Zberg aber nicht aus der Politik. Bei den Landratswahlen im kommenden Jahr kandidiert er nochmals. Absolut kein Thema ist es für ihn, als Nachfolger des im nächsten Jahr zurücktretenden Regierungsrats Alfred Bossard (FDP) ins Rennen zu steigen. «Das hätte ich vor 10 Jahren machen müssen», sagt Remo Zberg und lacht.

Austreten wird er hingegen aus der Nidwaldner Gemeindepräsidentenkonferenz, wo er als Präsident amtet. Sein Mandat wäre nächstes Jahr so oder so abgelaufen. Und die Steuergruppe zum Nidwaldner Gesamtverkehrskonzept, wo er ebenfalls Mitglied ist, dürfte im nächsten Frühling, wenn das Konzept vorliegt, ebenfalls ihre Schuldigkeit getan haben. «Aber das Gesamtverkehrskonzept interessiert mich natürlich weiterhin in meiner Funktion als Landrat», so Remo Zberg.

Thema Wärmeverbund möchte Remo Zberg noch lancieren

Ein Wahlplakat von Remo Zberg (FDP), als er 2010 für Gemeindepräsidium kandidierte. Bild: Nidwaldner Zeitung

Remo Zberg wurde 2010 in den Gemeinderat und als Gemeindepräsident gewählt. 2012 kam es zur Zusammenlegung der Politischen Gemeinde und der Schulgemeinde zur Einheitsgemeinde. Ein komplexer Prozess, den er als Gemeindepräsident genauso intensiv begleitete, wie das neue Leitbild. Remo Zberg engagierte sich auch stark in den Projekten Lärmschutzmassnahmen Autobahn A2, Doppelspurausbau Zentralbahn, Siedlungsleitbild, Zentrumsplanung, Revision des kommunalen Bau- und Zonenreglements, Ortsbus sowie den gemeindeeigenen Bauprojekten Sanierung Schulanlage Grossmatt und Badi Hergiswil.

Remo Zberg (rechts) bei der Wiedereröffnung der Haltestelle Hergiswil Matt mit Regierungsrat Alfred Bossard, ZB-Projektleiter Florian Homma, Regierungsrat Josef Niederberger und ZB-Geschäftsführer Michael Schürch (von links). Bild: Irene Infanger (Hergiswil, 29. Februar 2020)

Ein grosses Thema, an dem er noch als Gemeindepräsident beteiligt ist, ist die Nutzungsplanung, welche man jetzt durchziehen müsse. Dafür brauche es aber auch den Kanton. «Zudem möchte ich noch das Thema Wärmeverbund im Dorfkern und Energie in der Gemeinde lancieren. Das wird ein wichtiges Thema auch für meine Nachfolger.»

In seiner Mitteilung dankt der Gemeinderat seinem Präsidenten Remo Zberg für sein grosses, langjähriges Engagement und das eingebrachte Fachwissen zugunsten der Gemeinde Hergiswil, aber auch für konstruktive und kameradschaftliche Zusammenarbeit. Gemeindevizepräsidentin Christa Blättler (CVP) stellt sich bei den Wahlen im Mai 2022 für eine weitere Amtsperiode zur Wiederwahl zur Verfügung.