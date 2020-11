Hergiswiler Pfarrwahl kommt an die Urne Möglichst viele Personen sollen laut dem Kirchenrat an der Wahl teilnehmen können.

(pd/mu) Die Kirchgemeinde Hergiswil plante, am 24. November im Rahmen der Kirchgemeindeversammlung die Wahl des Pfarrers Stephan Schonhardt vorzunehmen. Allerdings sei dieser Plan entstanden, bevor die zweite Coronawelle in voller Härte gekommen sei, schreibt der Kirchenrat Hergiswil in einer Mitteilung.

Die aktuellen Einschränkungen würden viele Kirchgemeindemitglieder dazu bewegen, die Versammlung nicht zu besuchen. Dieser Umstand habe auch eine Gruppe von Kirchenmitgliedern dazu bewogen, mittels Unterschriftensammlung den Antrag auf Pfarrwahl an einer separaten Urnenabstimmung zu stellen. Nur damit sei eine breite Partizipation sichergestellt. Der Kirchenrat Hergiswil begrüsst es laut der Mitteilung, dass diese wichtige Wahl – in Hergiswil soll nach 19 Jahren wieder ein Pfarrer gewählt werden – breit abgestützt werden kann. Der Kirchenrat prüft nun die weiteren Schritte für die Durchführung einer Urnenabstimmung und wird das Stimmvolk wieder informieren.

Nicht verschoben werden die anderen Traktanden, denn das Traktandum Budget 2021 muss am 24. November 2020 besprochen und verabschiedet werden.