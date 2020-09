Hergiswil/Stanssstad: Fahrzeug wurde nach auffälliger Fahrweise und Gefährdung Dritter angehalten Am Montag war der Kantonspolizei Nidwalden ein Fahrzeug zwischen Hergiswil und Stansstad mit auffälliger Fahrweise gemeldet worden. Bei der Kontrolle wurden diverse Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsgesetz festgestellt.

Am Montag, 31. August, wurde der Einsatzzentrale der Kantonspolizei Nidwalden kurz vor 20 Uhr ein Fahrzeug gemeldet, das in auffälliger Fahrweise von Hergiswil Richtung Stansstad unterwegs sei. Bei der Kontrolle der Fahrzeuginsassen wurden diverse Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsgesetz festgestellt, wie die Nidwaldner Kantonspolizei am Dienstagmorgen in einer Medienmitteilung schrieb.

Im Zusammenhang mit der Fahrweise, bei welcher mindestens ein Drittfahrzeug gefährdet wurde, werden Zeugen gesucht.

Der 61-jährige ausserkantonale Fahrzeuglenker war mit einem Personenwagen auf der Lokalstrasse von Hergiswil Richtung Stansstad/Alpnach unterwegs. Auf dieser Strecke kam es zu mehreren gefährlichen Fahrmanövern. Der Lenker fuhr im Anschluss bei der A8-Auffahrt Z'Matt auf die Autostrasse bis zur Ausfahrt Alpnach, wo er den Kreisverkehr bei der Ausfahrt Alpnachstad verliess und wiederum in Richtung Nidwalden fuhr. Der Personenwagen konnte im Anschluss in Stansstad zur Kontrolle gezogen werden.

Hinter dem Steuer sass eine 26-jährige ausserkantonale Frau, welche keinen Führerausweis vorweisen konnte. Da der Beifahrer angab, zuvor den Personenwagen gelenkt zu haben, wurde eine Atemalkoholmessung durchgeführt, welche positiv ausfiel. Der Führerausweis wurde ihm vorläufig abgenommen und der Administrativbehörde weitergeleitet. Die Kantonspolizei Nidwalden ersucht allfällige Zeugen oder die durch die Fahrweise gefährdeten Verkehrsteilnehmer, sich unter Tel. 041 618 44 66 zu melden.