Historische Gebäude Blockade am Stanser Dorfplatz scheint endlich überwunden Jahrelang wurde um die Zukunft zweier Liegenschaften im Stanser Dorfzentrum gestritten. Nach einem Eigentümerwechsel gibt es jetzt neue Perspektiven.

Über das Haus am Stanser Dorfplatz 4/5 war lange ein juristischer Streit im Gang. Nun soll es wieder vorwärtsgehen. Archivbild: Nidwaldner Zeitung

Nach Jahren des Stillstands kommt Bewegung in den Fall der Liegenschaft Dorfplatz 4 und 5 / Gässli 1 im Stanser Dorfzentrum. Das Verfahren war durch einen Verwaltungsgerichtsentscheid und Uneinigkeit über das weitere Vorgehen blockiert. Wie die Bildungsdirektion in einer Mitteilung schreibt, hat ein runder Tisch unter der Leitung von Bildungsdirektor Res Schmid neue Perspektiven eröffnet. Der Prozess hat in der Zwischenzeit zu einem Eigentümerwechsel und damit auch zu einem Projektierungsneustart geführt.

Am runden Tisch, bei dem man sich auf Rahmenbedingungen für die künftige Projektierung einigen konnte, waren neben der Bildungsdirektion auch die Gemeinde Stans, der neue Eigentümer, die Sektion Nidwalden des Innerschweizer Heimatschutzes und der Historische Verein Nidwalden beteiligt. Das Projekt soll von Grund auf neu entwickelt werden und sowohl den schützenswerten Charakter erhalten als auch Neubauten zulassen. «Damit wird der historischen Situation und dem baukulturellen Wert am Dorfplatz Rechnung getragen, parallel werden aber auch die Bedürfnisse des Investors massgebend berücksichtigt», heisst es in der Mitteilung.

Unter der Leitung von Regierungsrat Res Schmid wird die Planung für die Liegenschaft von einem Fachgremium begleitet. Darin sollen auch die Gemeinde, kantonale Stellen und ein Experte des Bundes vertreten sein. Sobald ein bewilligungsfähiges Projekt vorliegt, wird der Regierungsrat die Schutzfrage neu beraten. Mit dem gewählten Vorgehen erhoffen sich die Beteiligten, bald erste Resultate präsentieren zu können. Res Schmid ist überzeugt, dass nun eine verbindliche Grundlage vorliege, die dem neuen Eigentümer Spielräume zulasse und gleichzeitig die Anliegen des Innerschweizer Heimatschutzes und des Historischen Vereins als einspracheberechtigte Organisationen aufnehme. «Der konstruktive Dialog war möglich, weil allen Beteiligten die Dringlichkeit bewusst war und sie sich bereit zeigten, einen für alle gangbaren Weg auszuhandeln.»