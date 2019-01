Hoffnung für krebskranken Stanser Pfarrer schwindet

Leider habe sich der gesundheitliche Zustand des an Krebs erkrankten Stanser Pfarrers David Blunschi (52) in den letzten Tagen erheblich verschlechtert. Dies teilen der Kirchenrat und das Pfarreiteam mit Bedauern in einem Schreiben mit.