Humorfestival Stans Lacht dieses Jahr bereits zum 19. Mal Die 19. Ausgabe des Zentralschweizer Humorfestivals Mitte September bietet neue Programme von bekannten Comedygrössen. Am Donnerstag startete der Vorverkauf.

Tritt in Stans auf: Comedian Charles Nguela. Bild: PD

Stans Lacht bleibt seinem Konzept auch nach der Pandemie treu und präsentiert ein abwechslungsreiches Programm, in dem sich für fast jeden Humor-Geschmack etwas findet, wie die Veranstalter am Donnerstag mitteilten:

Eröffnet wird das Festival von der «aktuell wohl gefragtesten» A-capella-Formation Bliss, gefolgt von der abwechslungsreichen Swiss Comedy Night, wo sich mit Tamara Cantieni, Fabian Unteregger, Michel Gammenthaler, Dominic Deville, Riklin & Schaub und Joël von Mutzenbecher sechs Schweizer Comedians das Mikrofon in die Hand geben.

Am Freitag versucht Charles Nguela, «der Abräumer der Swiss Comedy Awards 2022», das Publikum zu unterhalten, bevor dies am Samstag Massimo Rocchi mit Sprachakrobatik, Pantomime und Charme tun will. Am Sonntag zeigt Michael Elsener in seiner Polit-Comedy-Show zur Lage der Nation auf, wie einfach Politik funktioniert und verspricht: Alles wird gut. (dvm)