Hunderte Nidwaldner Nachtschwärmer müssen in Massenquarantäne Sämtliche Besucher, die am Wochenende zwei Nidwaldner Ausgehlokale besucht haben, müssen in Quarantäne. Betroffen sind rund 400 Personen.

Das Jugendkulturhaus Senkel in Stans. Bild: Matthias Piazza (Stans, 27. August 2020)

(dvm) Nicht nur im Kanton Uri wurde eine Massenquarantäne angeordnet. Auch in Nidwalden müssen zahlreiche Partygäste nun zehn Tage zu Hause bleiben. Wie der Kanton am Donnerstagvormittag mitteilt, hat eine jüngere Person am 9. und 10. Oktober die Bar Happy-Day in Wolfenschiessen und das Jugendkulturhaus Senkel in Stans besucht und wurde nachträglich positiv auf Covid-19 getestet.

Zwar verfügen beide Lokale über ein gültiges Schutzkonzept, eine Maskenpflicht oder getrennte Sektoren sind darin aber nicht enthalten. Da eine Durchmischung des Publikums stattfand, war eine klare Eingrenzung der Kontakte nicht möglich, weshalb der Kantonsarzt für sämtliche Gäste und Mitarbeiter eine zehntägige Quarantäne angeordnet hat. Betroffen sind rund 400 Personen.

Schlecht lesbare Gästelisten erschweren das Contact-Tracing

Die betroffenen Personen wurden laut der Mitteilung des Kantons Nidwalden per SMS informiert. Die beiden Ausgehlokale seien vom Gesundheitsamt umgehend kontaktiert worden und diese hätten innert kurzer Frist die Gästelisten aushändigen können. Allerdings seien «nicht bei allen die Angaben vollständig und gut lesbar gewesen, namentlich bei den von Hand ausgefüllten Zetteln».

Daher appelliert das Gesundheitsamt an Betroffene mit Wohnsitz in Nidwalden, die sich am vergangenen Freitagabend im Happy-Day oder am Samstagabend im Senkel aufgehalten und bislang noch keine SMS zur Quarantänepflicht erhalten haben, zu Hause zu bleiben und sich baldmöglichst unter der Telefonnummer 041 618 43 34 oder helpline@nw.ch zu melden. Personen, die sich via E-Mail melden, werden gebeten, eine Telefonnummer anzugeben. Weitere betroffene Personen hätten sich an die zuständige Stelle in ihrem Wohnkanton zu wenden.

Erfassung mittels App ist weniger fehleranfällig

Die hohe Anzahl Betroffener, die nun in Quarantäne müssen, bringen die Rückverfolgung des Coronavirus im Kanton Nidwalden an ihre Grenzen. Eine zumindest temporäre Aufstockung beim Contact-Tracing-Team ist laut dem Kanton unumgänglich. Im Bedarfsfall könne über eine Vereinbarung beim Schweizerischen Roten Kreuz Unterwalden weitere personelle Unterstützung angefordert werden, heisst es in der Mitteilung weiter.

Im Zusammenhang mit Gästelisten, die für das Contact-Tracing unerlässlich sind, rät der Kanton Nidwalden den Bars, Clubs und auch Restaurants auf eine dafür entwickelte App zu setzen. Dies würde sowohl für Betreiber als auch für Gäste die Erfassung von Kontaktangaben wesentlich vereinfachen. Zudem empfiehlt das kantonale Gesundheitsamt weiterhin allen, die SwissCovid App des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) herunterzuladen und auf dem Smartphone zu installieren.

Nidwalden ruft zu erhöhter Vorsicht auf

Da die Fallzahlen im Kanton Nidwalden jüngst zumeist aufgrund von Krankheitsübertragungen im privaten oder beruflichen Umfeld gestiegen sind, mahnt das Gesundheitsamt, «die geltenden Verhaltens- und Hygienemassnahmen weiterhin auch im Kreise von Angehörigen, in der Freizeit und am Arbeitsplatz bestmöglich einzuhalten». Dort, wo Abstandhalten nicht möglich ist, soll eine Maske getragen werden. Von grösseren privaten oder öffentlichen Feiern und Anlässen wird in der aktuellen Situation abgeraten.