«Ich meinti» Ein uneinig Volk von Wirten und Parasiten Franziska Ledergerber über lästige, aber heute glücklicherweise ungefährliche Parasiten.

«Ich meinti»-Kolumnistin Franziska Ledergerber aus Hergiswil. Bild: Nidwaldner Zeitung

Parasiten sind unangenehme Zeitgenossen. Sie docken bei anderen Lebewesen an und ernähren sich von deren Ressourcen. Schmarotzer, wie sie auch genannt werden, können gefährliche Krankheiten verbreiten. Meistens aber verursachen sie nur einen Juckreiz.

Unverhofft kamen auch wir einmal mit solchen Viechern in Berührung. Eines Tages kratzten sich unsere beiden Jüngsten häufig am Hinterkopf. Anfangs schrieb ich dies der trockenen Haut zu, die sich häufig in der Heizperiode bildet. Es dauerte jedoch nicht lange, bis ich ein kleines, schwarzes Pünktchen am Nacken meines Kleinsten entdeckte, das sich sprunghaft fortbewegte. Aufgeschreckt lief ich zur Apotheke, kaufte zwei Packungen Antiflohmittel und eine Coiffeurschere.

Mit ihren kurz geschorenen und mit Flohshampoo eingeschäumten Köpfen schauten die beiden wie zwei junge Kätzchen aus ihren frottierten Umhangtüchern. Mit einem den Packungen beigelegten Flohkamm kämmte ich anschliessend die Nissen aus den beiden Bürstenschnittfrisuren. Diese Tortur wiederholten wir etwa dreimal über drei Wochen verteilt, bis dieser Spuck vorbei war.

Es stellte sich heraus, dass damals in der Primarschule Flöhe zirkulierten und dass dafür eigens eine Flohfrau engagiert wurde. Die Schule ist ein geeigneter Ort für solche Plagegeister, ein Ort, wo die Kinder oft eng beieinandersitzen, wo sie zusammen lernen, spielen oder ihre Köpfe zusammenstecken und miteinander «lüselen», wie das so schön auf Schweizerdeutsch heisst. Die Laus springt wohl dabei von Kopf zu Kopf.

Woher die Flöhe letztlich herkamen, konnte die Schule nicht eruieren. Wo früher vielfach hygienische Umstände Ursache für Parasiten und Krankheitserreger waren, sind es heute vernetzte, offene Gesellschaften: Geschäftsleute, die aus beruflichen Gründen rund um den Globus jetten. Urlauber, die kreuz und quer die Kontinente bereisen. Oder Vertriebene, die infolge von Naturkatastrophen und Kriege ihr Land verlassen müssen und überall hin versprengt werden.

Flöhe waren zu Pestzeiten die Überbringer des Todes. Zum Glück sind die Pestbazillen nur noch in wenigen Hochsicherheitslaboratorien anzutreffen. Dem Floh selbst kommt man heute ohne Problem mit Antiflohshampoo bei. Anders verhält es sich jedoch mit anderen gefährlicheren Krankheiten. Wie zum Beispiel dem Denguefieber, das durch Mücken übertragen wird, Malaria, Ebola oder dem Covid-19-Virus, das sich in Windeseile von Wuhan, China aus rund um den Globus verbreitete. Ein superkleines, fast unsichtbares Virus, das schon seit bald zwei Jahren unser gesamtes, gesellschaftliches Leben im Würgegriff hält.

Ausgerechnet in dieser schwierigen Zeit der Pandemie schwafelte ein Erst-August-Redner dieses Jahr dumm von menschlichen Parasiten und teilte die Schweizerinnen und Schweizer rhetorisch in eine gute Land- und eine schlechte Schmarotzer-Stadtbevölkerung ein. In ein uneinig Volk von Wirten und Parasiten – und das an einem Nationalfeiertag. Ja, was kann man dazu noch sagen? Nichts. Man sieht die Absicht und ist verstimmt!