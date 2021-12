«Ich meinti» Ich hätte da mal eine Frage Journalist Christian Hug aus Stans verbringt wegen seiner Covid-19-Infektion zehn Tage in Isolation: Dabei hat er genug Zeit, sich Gedanken zum Artikel 10 der Bundesverfassung zu machen.

Christian Hug ist Journalist aus Stans. Bild: PD

Tja. Nun hat es mich auch erwischt: Ich habe Covid-19. Pfizer sei Dank habe ich nur einen milden Verlauf und kann meine zehn Tage Isolation zu Hause verbringen. Und weil ich inzwischen aus lauter Langeweile wirklich alles, was Mann aufräumen kann, aufgeräumt habe, bleibt mir viel Zeit, über das Leben, den Tod und Corona nachzudenken.

Zum Beispiel über den Umstand, dass um die 30 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer sich nicht impfen lassen wollen und sich dabei auf das Grundrecht der körperlichen Unversehrtheit berufen. Und dass genau wegen dieser 30 Prozent die Seuche mehr oder weniger ungehindert weiter wüten kann, weil das Virus bei Ungeimpften immer noch genügend viele leichte Opfer findet, sodass auch bei Geimpften vermehrt Impfdurchbrüche vorkommen. Zum Beispiel bei mir.

Und so frage ich mich, wo denn eigentlich mein Recht auf körperliche Unversehrtheit geblieben ist. Ich habe seit Tagen Kopfweh und Gliederschmerzen und Hustenanfälle, mir tropft die Nase blutig, ich habe Fieberschübe, schlafen tu ich lausig und schmecken tu ich nichts, und dauernd habe ich Angst, meine Liebste anzustecken. Vor allem aber bin ich einfach nur froh, liege ich jetzt nicht im Spital. Und ich hoffe, dass ich nicht in einem Long Covid stecken bleibe.

Darum also meine Frage: Haben Ungeimpfte Anspruch auf Artikel 10 der Bundesverfassung, wenn sie mir mit ihrer Verweigerung mein exakt gleiches Recht auf körperliche Unversehrtheit zunichtemachen? Darauf hätte ich gerne eine Antwort.

Wenn Sie jetzt ungeimpft sind und grad zu einem süffisanten Lächeln ansetzen wollen, oder wenn Sie sich aufregen wollen, oder wenn Sie gar einen Satz sagen möchten wie «was hesch au?» oder «isch ja nid so schlimm»: Unterlassen Sie das bitte. Das wäre unter Ihrer Würde. Beantworten Sie einfach meine Frage. Ich frage das auch für die, die inzwischen wegen Covid-19 tot sind.

Immerhin: Letzten Sonntag habe ich vom Fenster aus zugeschaut, wie Menschen in weissen Kutten mit grossen Glocken einen Umzug durch das Dorf veranstalteten. War das nun wieder eine Demo? Oder war es das Samichlaustrychlen? Trotz oder Tradition? Ich konnte das in der Isolation von meinem Wohnzimmer aus nicht genau erkennen. Nachforschungen am nächsten Tag ergaben: Das waren Samichlaustrychler. Gut so! Denn wir sollten uns unsere Traditionen nicht nehmen lassen, nur weil ein paar Freiheitstrychler so tun, als würde alle Last der Welt einzig und allein auf ihren Schultern liegen.

Und ja ... Auch wenn es in diesen Tagen für niemanden von uns einfach ist: Wir sollten freundlich bleiben miteinander. In diesem Sinne wünsche ich uns allen eine versöhnliche Weihnachtszeit.