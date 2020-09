Kolumne Ich meinti: «Wie geht es?» Aufrichtig gestellt elementar, beiläufig erwähnt nur eine Floskel: Über die Frage nach dem Wohlbefinden des Gegenübers.

Karl Tschopp Bild: PD

Ist das eine dumme Frage? Manche sagen, das sei die dümmste Frage der Welt. Dies liegt daran, dass sie eine oberflächliche und ritualisierte Begrüssungsfloskel darstellt. Selten wollen Menschen darauf eine echte Antwort haben, aber sie drücken ein gewisses Interesse oder auch nur eine gewisse Unsicherheit aus, ein Gespräch zu beginnen. Also antwortet man mit «Gut. Und Dir?» Jetzt weiss man nicht viel mehr als ohne gestellte Frage, wenn ich jetzt noch antworte «Gut», dann dürfte das Gespräch beendet sein.

«Geht er?» Das ist wahrscheinlich aktuell eine sehr kluge Frage, die sich nicht nur die USA stellt. Eine Antwort darauf dürfte auch den Rest der Welt interessieren. «Will He Go?» So lautet nämlich der Original-Buchtitel des Rechtsprofessors Lawrence Douglas. Dieses Buch ist eben erschienen und beschreibt die erschreckenden Szenarien für die Präsidentschaftswahl am 3. November, falls Donald Trump nicht wiedergewählt wird und er diese Nichtwahl nicht akzeptieren würde. Die Anwälte wetzen die Messer und sind bereit, diejenigen Stimmen, die auf dem brieflichen Weg abgegeben werden, anzufechten. Das gibt einen heissen Herbst.

«Wie geht es?» ist eine Frage nach dem Wohlbefinden, die doppeldeutiger nicht sein könnte. Aufgrund von Covid-19-Krise ist sicherlich mal ehrlich die Gesundheit angesprochen, aber auch, wie es geschäftlich oder finanziell so geht. Die wohl am meisten erhaltene Antwort dürfte wie folgt lauten: «Den Umständen entsprechend.» Viel kürzer ist diese Antwort auf Österreichisch, in Wien heisst es dann: «Jo, eh.» Wenn man einem Wiener einen gut gemeinten Rat erteilt hat, antwortet er meistens auch so: «Jo, eh.» Dann meint er aber übersetzt: «Ich erkenne die Sinnhaftigkeit Deines Vorschlags, werde ihn aber trotzdem nicht befolgen.» Irgendwie typisch Hauptstadt.

Ich meinti, die immer wiederkehrende Frage nach dem Wohlbefinden ist sinnvoll, wirkt gut gemeint, und kann auch wirklich gute Gespräche auslösen. Ob dann ehrlich über tatsächlich Belastendes gesprochen wird, ist eine andere Frage. Mit heiklen Themen offen umgehen, das wollen nicht alle mit irgendeiner Person. Wichtig scheint mir, die Frage «Wie geht es?» sicherlich all denjenigen Menschen zu stellen, deren Wohlbefinden einem wirklich am Herzen liegt. Dann fühlt man sich ernst genommen und hört sich gegenseitig auch zu.