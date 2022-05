Immobilienmarkt Preise für Wohneigentum steigen weiterhin – sowohl in Nid- wie auch Obwalden Wer sich ein Eigenheim leisten will, muss tief in die Taschen greifen. Eine baldige Entspannung des Marktes ist aktuell nicht in Sicht.

Die Immobilienexperten des Informations- und Ausbildungszentrums für Immobilien (IAZI) AG untersuchen die Entwicklung der Schweizer Immobilienpreise seit 1998. Die Auswertung der aktuellsten Freihand-Transaktionen zeigt, dass sich die Preise für Einfamilienhäuser und Eigentumswohnungen per Ende März 2022 im Vergleich zu 1998 fast verdoppelt haben. Gemäss der IAZI AG werden sich die Preise auch künftig auf diesem Niveau bewegen.

So sind die Werte von Einfamilienhäusern in Nidwalden im vergangenen halben Jahr um 6,7 Prozent gestiegen und liegen damit über dem Schweizer Schnitt von 4,0 Prozent. «Die Nachfrage nach Objekten in Nidwalden bewegt sich schon länger auf hohem Niveau. Die Covid-19-Pandemie und die stetig steigenden Bevölkerungszahlen haben den Bedarf in den vergangenen zwei Jahren zusätzlich verstärkt», schreibt die Nidwaldner Kantonalbank (NKB) in einer Mitteilung.

Mit einem Plus von 5,0 Prozent seien zudem auch die Marktpreise für Nidwaldner Stockwerkeigentum im letzten halben Jahr stark gestiegen (Schweizer Durchschnitt +2,5 Prozent). Das Angebot von Wohnungen sei in Nidwalden aktuell jedoch grösser, als dies bei Einfamilienhäusern der Fall ist, so die NKB in ihrer Mitteilung.

Auch in Obwalden steigt der Wert von Eigenheim

Im Kanton Obwalden ist Wohneigentum derzeit mehr Wert denn je. Insbesondere in Sarnen sind die Werte hoch. Bild: Keystone/Urs Flüeler

Der Erwerb eines Einfamilienhauses im Kanton Obwalden fällt Ende März 2022 1,4 Prozent teurer aus als noch vor einem halben Jahr. «Über die vergangenen zwölf Monate betrachtet, beträgt die Wertsteigerung 7,6 Prozent», erläutert die Obwaldner Kantonalbank (OKB) die Veränderung. Der kantonale Markt bewege sich somit im Gleichschritt mit der schweizweiten Entwicklung von 7,4 Prozent.

Wie die OKB in einer Mitteilung schreibt, wechselt ein typisches Einfamilienhaus mit 180 Quadratmetern Wohnfläche und 600 Quadratmetern Grundstück für durchschnittlich rund 1,3 Millionen Franken die Hand. In Sarnen werde für dieses Objekt im Mittel jedoch 1,5 Millionen Franken und mehr bezahlt. «Die Gemeinde behält damit ihren Spitzenplatz im kantonalen Preisranking», heisst es in der Mitteilung. Am wenigsten tief müsse in der Gemeinde Lungern für das Musterhaus in die Tasche gegriffen werden. Es sei für rund 1,1 Millionen Franken zu haben.

Eine Jahreswachstumsrate von 5,4 Prozent verzeichnet man in Obwalden für Eigentumswohnungen (Schweizer Durchschnitt +5,1 Prozent). Das Angebot präsentiere sich jedoch etwas entspannter als dasjenige der Einfamilienhäuser. Grund dafür sei die kontinuierliche Ausweitung des Wohnungsbestandes. Für eine Viereinhalbzimmerwohnung am meisten zahlen muss man aktuell in Sarnen und Engelberg, am moderatesten fällt der Preis in Lungern aus. (inf)