In der Urschweiz findet Allerheiligen statt – aber anders Die verschärften Coronavorschriften erlauben nur noch 50 Gottesdienstbesucher. Während die einen Kirchen ganz auf die Allerheiligen-Gedenkfeier verzichten, reaktivieren andere ein System, das sich während des Lockdowns bewährte.

Das Kloster Engelberg bereitet sich auf die Liveübertragung des Allerheiligen-Gottesdienstes vor. Kilian Röthlin (hinten) und René Camenzind bei der Programmierung der Kamera, die auf der Kanzel der Klosterkirche steht. Bild: PD (Engelberg, 30. Oktober 2020)

Auch Allerheiligen fällt dieses Jahr Corona zum Opfer. Zumindest fallen die Gedenkfeiern für die Verstorbenen am Sonntagnachmittag in Stans und Büren aus. Grund ist die erlaubte Obergrenze von 50 Personen für öffentliche Versammlungen, welche seit Donnerstag gilt. «Erfahrungsgemäss besuchen mehrere Hundert Leute den Gottesdienst und die Gedenkfeier an Allerheiligen», sagt Marino Bosoppi-Langenauer, der als Seelsorger in der Pfarrei Stans und der Kaplanei Büren wirkt. «Eine Gedenkfeier mit solch limitierter Teilnehmerzahl durchzuführen, wäre organisatorisch gar nicht möglich. Darum haben wir uns schweren Herzens entschlossen, darauf zu verzichten», bedauert er. Die Gräber der frisch Verstorbenen werde er trotzdem segnen. «Das ist mir ein grosses Anliegen, dieses Mal leider nicht mit einer öffentlichen Feier.» Stattdessen liegen in der Kirche Handreichungen, eine Art Anleitung, bereit für ein persönliches Gedenken zu Hause oder am Grab. «Es ist wichtig, dass sich die Menschen auch ohne gemeinsame Gedenkfeier an die Verstorbenen und deren Angehörigen erinnern können.»

Marino Bosoppi-Langenauer blickt auf ein schwieriges halbes Jahr zurück mit abgesagten Gottesdiensten während des Lockdowns und Beerdigungen, die nur noch im kleinsten Kreis stattfinden durften. «Es tat weh, Menschen vom Trauergottesdienst ausschliessen zu müssen.» Die Erstkommunionfeiern mussten im Frühling abgesagt werden. Jene in Büren konnte am vergangenen Sonntag gefeiert werden. In Stans wurde sie auf den 8. November verschoben. «Wegen der neuen Beschränkungen müssen wir die Feier leider erneut verschieben.»

Wie wird die Weihnachtszeit?

Auch die Gottesdienste in der Weihnachtszeit dürften wohl, zumindest in der gewohnten Form, nicht stattfinden. «Wir machen uns bereits intensiv Gedanken und überlegen Alternativen», sagt dazu Marino Bosoppi-Langenauer. Seit längerem zeige sich deutlich, dass die Menschen gerade in dieser Zeit ein hohes Bedürfnis nach Seelsorge hätten. «Ich führe viel mehr Gespräche mit Menschen als sonst.»

«Das Dekanat, die Katholische Landeskirche und die Evangelisch-Reformierte Kirche Nidwalden verstehen und unterstützen die Massnahmen des Bundesrates zur Eindämmung des Covid-19-Virus», heisst es in einer gemeinsamen Medienmitteilung. «Gleichzeitig teilen wir aber auch das Bedauern vieler Gläubiger, dass insbesondere das Feiern von Gottesdiensten und Bestattungen zahlenmässig beschränkt ist.»

Auch in Sarnen findet am Sonntagnachmittag kein Wortgottesdienst für Allerheiligen statt, wegen der 50-Personen-Beschränkung. Die Gräber der Verstorbenen segnet Pfarrer Bernhard Willi hingegen schon, zusammen mit dem neuen Friedhofsteil. «Die Angehörigen dürfen die Gräber mit Einhaltung des Abstandes auch besuchen», hält er fest. «Dass dieser Gottesdienst nicht abgehalten werden kann, ist schmerzhaft, besonders für die Angehörigen, die wegen des Lockdowns im Frühling ohne übliche Trauerfeier von ihren Liebsten Abschied nehmen mussten», bedauert er. Sorgenvoll blickt er auch in die Zukunft, wenn ab Montag in Obwalden nur noch höchsten 30 Personen einen Gottesdienst besuchen dürfen. «Das wird schwierig.»

Live, aber nicht in der Kirche

Ab Allerheiligen nimmt das Benediktinerkloster Engelberg wie schon im Frühjahr den Dienst auf, die Gottesdienste aus der Klosterkirche zu Hause via Livestream mitfeiern zu können. «Die Erfahrungen aus der Zeit vom Lockdown haben gezeigt, dass diese Dienstleistungen von vielen Menschen sehr geschätzt worden sind. Mit der neuen Situation und der Tatsache, dass ab Montag lediglich noch 30 Personen den Gottesdiensten vor Ort in der Klosterkirche beiwohnen können, hat sich die Klostergemeinschaft für die Übertragung der Gottesdienste via Livestream ausgesprochen», so Abt Christian Meyer. Neu wird ab dem 2. November der tägliche Morgengottesdienst um 7.30 Uhr sowie die Vesper der Mönche um 18 Uhr live gestreamt. An den Sonntagen werden die Gottesdienste um 9.30 Uhr sowie um 11 Uhr live übertragen.

In Altdorf findet an Allerheiligen ein Gottesdienst um 10 Uhr in der Pfarrkirche St. Martin und um 19 Uhr in der Pfarrkirche Bruder Klaus statt – beschränkt auf 50 Personen. Die nachmittägliche Gedenkfeier für Verstorbene an Allerheiligen ist hingegen für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Zur Feier werden Personen eingeladen, die während des Jahres Familienangehörige verloren haben. Das Seelsorgerteam wird im Namen aller der Verstorbenen gedenken. Trotzdem können alle, die möchten, live dabei sein und mitfeiern. Denn die Feier wird per Livestream übertragen.

Die Vorgeschichte dazu hat allerdings nichts mit Corona zu tun. «Vor zwei Jahren installierten wir die Kamera, damit die Bewohner des Alters- und Pflegeheims Rosenberg die Gottesdienste sonntags um 10 Uhr aus der Kirche St. Martin verfolgen können, wenn in Zukunft allenfalls nicht mehr jeden Sonntag Gottesdienste im ‹Rosenberg› gefeiert werden können», erklärt der Altdorfer Pastoralassistent Walter Arnold. Der Ostergottesdienst, der ebenfalls in der leeren Kirche habe abgehalten werden müssen, hätten mehrere Hundert Leute im Internet «besucht». Trotzdem sei der Livestream kein ebenbürtiger Ersatz. «Zwar halten wir für die Angehörigen von Verstorbenen am Nachmittag einen Trauergottesdienst ab mit anschliessendem Gang aufs Grab, mit Einhaltung der Abstandsregeln. Aber da kommt das Gemeinschaftsgefühl wohl etwas zu kurz.»