In Stans in eine faszinierende Märchenwelt eingetaucht Die Geschichtenerzählungen von Gabi Roos in der Gemeindebibliothek Stans sorgten für leuchtende Kinderaugen.

Die jungen Besucher hören der «Märlitante» Gabi Roos aufmerksam zu. Bild: Ruedi Wechsler (Stans, 14. Dezember 2019)

Es ist mucksmäuschenstill im Untergeschoss der Stanser Schul- und Gemeindebibliothek am vergangenen Samstagvormittag. Der Grund sind die Märchen von Gabi Roos. Als Erstes erzählt sie die Geschichte «Der kleine Hase beschenkt seine Freunde» – dies ausdrucksstark und mit der treffenden Mimik für die rund 40 Kinder. Die öfters wechselnden Stimmarten, das Flüstern, die perfekt imitierten Tierstimmen und die eingebauten Weihnachtslieder der «Märlitante» fesseln Klein und Gross. Der bald fünfjährigen Mey Kündig aus Stans hat der Abschnitt mit dem Mäuschen, Bären, Fuchs und Häschen, die sich zum gemeinsamen Schlitteln und Schlittschuhlaufen treffen, am besten gefallen.

Nach einer kurzen Pause und einigen Rochaden der Besucher erzählt Gabi Roos eine Eselgeschichte. Patricia Nguyen ist mit ihren drei Kindern aufmerksame Zuhörerin. Ihr imponiert die interaktive Erzählung von Gabi Roos. «Sie versteht es ausgezeichnet, die Kinder einzubeziehen und sie abzuholen», sagt die Stanserin. Als Gabi Roos im Buch auf den Biber, der aus dem kalten Wasser klettert und sich puddelt, zeigt, ermuntert sie die Kinder, es ihm unter ihrer Anleitung gleich zu tun. Das ist zugleich Bewegungstherapie und Vorbeugung von allfälligem Gähnen.

Den Advent den Kindern näher bringen

Ganz gespannt auf die dritte und letzte Geschichte ist Lisa Arnold aus Stans. Ihre Lieblingsmärchen seien Dornröschen und Rapunzel. Weiter meint die Drittklässlerin: «Ich finde es toll, mit welch deutlicher Stimme die Kindergärtnerin die Märchen erzählt.» Als am Ende der Geschichte den Kindern die Schatztruhe mit den Weihnachtsgeschenken für die Tiere präsentiert werden, gibt es für sie kein Halten mehr. Jedes der Mädchen und Buben weiss ganz genau, welches Geschenk zu welchem Tier gehört. So bekommt natürlich der Biber den Ast oder das Eichhörnchen die Nüsse.

Gabi Roos, die seit zehn Jahren im Turmatt-Schulhaus unterrichtet, möchte mit dem «Adventsmümpfeli» die Bedeutung des Advents und die damit verbundene Stimmung im Verbund der Bücherlandschaft den Kindern näher bringen. Was eignet sich da besser als eine Bibliothek? Die Weihnachtszeit adaptiert sie auf das Zitat vom Fuchs aus dem gleichnamigen Buch und erklärt: «Alles entschleunigen und ruhiger angehen. Gerade jetzt in der hektischen Zeit versuche ich die Kinder beim Unterricht bereits am Morgen mit Instrumentalmusik abzuholen und sie zu beruhigen.» Beeindruckt zeigt sich die «Märlitante» ob der Ruhe im Saal, obwohl so viele Kinder anwesend sind. Auch Bibliothekarin Antonia Heimler freut sich, dass so viele Kinder das «Adventsmümpfeli» besuchen: «Die Bibliothek wird trotz der Digitalisierung rege genutzt und in diesem Jahr konnten schon 70000 Bücher ausgeliehen werden», erwähnt sie nicht ohne Stolz.