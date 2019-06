In Hergiswil entsteht ein neues Dorfquartier Eines der grössten Bauprojekte im Dorfzentrum - die Überbauung Wylpark – ist am Entstehen. Seit Anfang Mai sind die Abbrucharbeiten im Gang. Kurt Liembd

Der Wylpark braucht Platz: Mehrere Häuser sind bereits abgebrochen. (Bild: Kurt Liembd, Hergiswil, 14. Juni 2019)

Wer zurzeit auf der Seestrasse durch Hergiswil fährt, kann die riesige Baustelle mitten in Hergiswil unmöglich übersehen. Insgesamt neun Häuser werden abgebrochen. Rund die Hälfte ist bereits dem Erdboden gleich, unter anderem das Haus Seestrasse 41, wo in den letzten Jahren das Kompetenzzentrum der ETH für biomedizinische Weltraumforschung seinen Sitz hatte.

Von Polizeiposten bis Asylantenheim

Mit dem Abbruch verschwindet auch ein Stück Dorfgeschichte. «Doch ohne Ende gibt es keinen Neuanfang», sagte Vikar Stephan Schonhardt, als er die Baustelle segnete, kurz bevor die ersten Abbruchbagger auffuhren.

Ein Blick zurück: Das Quartier Wyl, das noch weitere Teile als die jetzige Baustelle umfasst, hat im Lopperdorf eine lange Geschichte und beinhaltet unzählige wichtige und weniger wichtige Dorfgeschichten. So erinnern sich ältere Hergiswil gerne an die Arztpraxis von «Dr. Max Eicher», ein bekannter Hergiswiler, der auch ausserhalb der Praxis für lebendige Geschichten sorgte. Bekannt war auch die Velohandlung von Franz Blättler, gleich daneben das «Lädeli am Egge», das Baugeschäft Erni, der Coiffeur Amstad, das legendäre «Wulle-Stübli» und das Schmuckgeschäft Simon-Style. Im Wylquartier gab es auch Filialen der Schweizerischen Kreditanstalt und der Winterthur Versicherung, mehrere Kleiderläden, eine Chemisch-Reinigung, die «Galerie 47», die Drogerie Edelweiss, einen Früchteladen, mehrere Handwerksbuden, das Baugeschäft Poli, einen Secondhand-Laden, einst sogar einen Polizeiposten und in neuester Zeit gar ein Asylantenheim. Einige Jahre lang war auch noch der Schweizerische Volleyballverband im Wylquartier domiziliert.

Problem Asbestkontamination

Die Jahrzehnte gingen an den Gebäuden nicht spurlos vorbei. Bei den meisten Häusern, von denen die ältesten fast 100 Jahre alt waren, fehlte es an der nötigen Isolation und Haustechnik. Da Investitionen für die relativ kleinen Häuser unverhältnismässig hoch gewesen wären, entstand vor über zehn Jahren die gemeinsame Idee des grossräumigen Neubauprojektes Wylpark. Promotor des Projektes und jetziger Bauherr ist der Hergiswiler Bauunternehmer Joseph Lustenberger (62). Für die Planung zeichnet das Architekturbüro Burch und Partner in Sarnen mit Reto Iten als verantwortlichen Architekten.

Da die Häuser recht alt sind, gab es beim Abbruch Schwierigkeiten infolge Asbestkontamination. Einige der neun Häuser mussten von einer Spezialfirma während mehrerer Wochen fachmännisch von gesundheitsschädigendem Asbest gereinigt werden. Die Mehrkosten für diese Spezialreinigung schätzt Joseph Lustenberger auf rund 250'000 Franken. Doch diese Kosten relativieren sich im Vergleich zu den Gesamtkosten von rund 65 Millionen Franken.

Im neuen Dorfquartier entstehen auf rund 5'000 Quadratmetern vier Wohn- und Geschäftshäuser mit total 52 Wohnungen, einem Migros-Supermarkt mit über 700 Quadratmeter Verkaufsfläche und weiteren Geschäften. Der Innenhof wird verkehrsfrei und soll zu einem öffentlichen Ort der Begegnung werden. Unterirdisch entsteht ein Parkhaus auf drei Ebenen mit total 140 Parkplätzen. Noch offen ist, ob ein Gesundheitszentrum in Form einer Ärztegemeinschaft einzieht, für das sich in der ersten Planungsphase auch der Gemeinderat eingesetzt hat.