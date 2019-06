In Hergiswil spielt die Blasmusik

(map) Der Eröffnungsabend am Freitag mit Konzert und Tanzparty richtet sich speziell an die Nidwaldner Bevölkerung. Wer eine der limitierten Bankettkarten für 50 Franken erwirbt, kommt in den Genuss einer Premiere. Im Loppersaal tritt das Jazz- und Swing-Orchester Swiss Army Big Band mit dem Ländlermusiker Carlo Brunner gemeinsam auf einer Bühne auf.

Die Marschparade findet am Samstag ab 15.30 Uhr und am Sonntag ab 15.15 Uhr auf der Seestrasse ab Mattli statt. Besucher des Musikfests können aber jeweils bereits um 8.30 Uhr den Vorträgen der einzelnen Musikformationen in der Aula und im Loppersaal beiwohnen.

Volkstümliche Klänge gibt es von der Gruppe Anapolika am Samstag um 12 Uhr und 15 Uhr, Schlager und Pop von den Fäschtbänklern am Samstag um 20 Uhr. Swiss Powerbrass spielt am Sonntag um 16 Uhr. Für Familien und Kinder steht der Auftritt von Papagallo & Gollo am Samstag um 15 Uhr im Festzelt auf dem Programm. Das Galakonzert der Feldmusik Sarnen beginnt am Samstag um 17 Uhr.