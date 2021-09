Landrat Informationen zu Corona-Tests an Schulen sind genügend Delf Bucher (Grüne, Buochs) wollte von der Regierung Auskunft zu repetitiven Massentests an den Schulen.

Angesichts einer niedrigen Beteiligung von Schulkindern und deren Eltern an repetitiven Coronaspeicheltests stellte Landrat Delf Bucher (Grüne, Buochs) in einem Einfachen Auskunftsbegehren Fragen an die Regierung. Wissen wollte er, ob es nicht eine bessere Koordination zwischen den von den Gemeinden getragenen Schulen und dem Kanton brauche, damit mit Massentests der Maskenzwang im Schulzimmer oder gar Schulschliessungen vermieden werden könnten.

Bildungsdirektor Res Schmid hielt gestern im Landrat fest, dass Mitte September – die aktuellsten verfügbaren Zahlen – etwa ein Prozent der rund 4000 Schülerinnen und Schüler in Quarantäne gewesen sei, ein halbes Prozent in Isolation. In der davorliegenden Woche seien von 1783 Tests deren 9 positiv ausgefallen. Sämtliche Gemeinden böten Massentests an, die Teilnahme sei freiwillig. Seit August 2020 sei es in Nidwalden zu keiner einzigen Schulschliessung gekommen. Die Vorgabe für Masken sei von der Regierung vor den Sommerferien aufgehoben worden. Die Schulleitungen und Lehrpersonen bemühten sich, die Vorgaben des Bundesamts für Gesundheit bestmöglich umzusetzen und den Schulbetrieb möglichst aufrecht zu erhalten. Es brauche keine zusätzliche Koordination, sondern das Gespräch vor Ort um gegebenenfalls Massnahmen erklären zu können.

Gegen die Befristung von Gratistests

Auf die Frage nach einer begleitenden Kampagne um die Bereitschaft zu Massentests zu erhöhen, hielt Schmid fest, dass der Regierungsrat in diesem Bereich kein Informationsdefizit sehe.

Auf eine entsprechende Frage Buchers hielt Schmid fest, dass sich die Regierung gegenüber dem Bund klar gegen die Befristung von Gratis-Antigentests ausgesprochen habe (Ausgabe von gestern).