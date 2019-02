Innerschweizer Musikfest in Hergiswil: Wie laufen die Vorbereitungen?

Vom 14. Juni bis 16. Juni steigt in Hergiswil das erste Innerschweizer Musikfest. An drei Tagen werden 47 Musikvereine im Schulhaus Grossmatt erwartet, das wegen Umbauarbeiten noch eine Grossbaustelle ist. In der Frage der Woche wollten wir von OK-Vizepräsident Christoph Marti wissen, wie die Vorbereitungen unter diesen speziellen Vorzeichen laufen.