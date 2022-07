Video: Tele1

ISAF Ennetbürgen Buebäschwinget: Am Samstag gehörte die Schwingarena dem Nachwuchs Das Isaf verspricht am Sonntag schon im Anschwingen Spektakel. Bevor aber die grossen Vorbilder ins Sägemehl steigen, hat die Schwingarena am Samstag den Jungen gehört.

Das Buebäschwinget am Samstag. Bild: Tele1

246 Jungschwinger haben sich am Samstag in Ennetbürgen im Sägemehl miteinander gemessen. Dies in der gleichen Arena, wie am Sonntag dann die grossen Vorbilder sein werden. «Der Platz war mir schon ein wenig zu gross. Es war dadurch anstrengender», sagt ein Jungschwinger. Ein anderer findet es gut, «dann kann mein Gegner nicht immer so schnell an den Rand rausgehen.»

Gabentempel und Autogrammstunde

Am Familientag des Isaf ging es nicht nur ums Schwingen. Man konnte beispielsweise auch den Gabentempel anschauen. «Viele fragen nach den grossen Trycheln. Wie viel so eine kostet und wer die gemacht hat», sagt der Gabenchef Beat Gander.

Es gab auch Autogrammstunden mit Skicracks wie Andrea Ellenberger und Reto Schmidiger oder auch mit dem Eidgenossen Benji von Ah.

