Wegzug der Beratungsfirma Weibel Hess & Partner: Ist Stans wirklich unattraktiv? Mit Stans konnte die Beratungsfirma Weibel Hess & Partner auf dem Arbeitsmarkt nicht punkten.

Die Weibel Hess & Partner am Hauptsitz in Stans. Bild: Matthias Piazza (23. Januar 2020)

Ein Viertel Jahrhundert, seit der Gründung 1995, befand sich der Hauptsitz der Weibel Hess & Partner (WHP) in Stans. Das ist bald Geschichte. Auf den 1. Juli verlegt die auf Vermögens-, Vorsorge- und Versicherungsberatung spezialisierte Firma ihren Hauptsitz ins Lakefront Center neben dem Luzerner Bahnhof (siehe Ausgabe vom Mittwoch). 20 Mitarbeiter wechseln damit den Arbeitsort.

Im Wettbewerb um Fachkräfte sei man gefordert, den Mitarbeitern attraktive Arbeitsplätze mit optimaler Verkehrsanbindung zur Verfügung zu stellen. Der jetzige Standort sei grundsätzlich gut gelegen, mit der Nähe zu Bahnhof, Autobahnanschluss, Länderpark und dem guten Parkplatzangebot, so Geschäftsleitungsmitglied Martin Weibel auf Nachfrage.

Branche eher städtisch orientiert

«Es ist eher ein psychologisches Problem»

, erklärt Weibel. «Stans als Arbeitsort erscheint für mögliche Kandidaten in unserer Branche auf den ersten Blick als nicht so attraktiv. Die Branche ist eher städtisch orientiert.» Besonders in den vergangenen Jahren sei es immer schwieriger geworden, genügend Finanz- und Versicherungsspezialisten zu finden. «Im Wettbewerb um Fachkräfte erweist sich Stans für uns nicht als Vorteil.» Unter diesen Voraussetzungen mache es keinen Sinn, in Stans nach einem neuen grösseren Standort zu suchen, um dem Wachstum der Firma gerecht zu werden. Das Team in Sursee wird in den neuen Hauptsitz in Luzern integriert. Keine Änderungen sind für Zürich vorgesehen, mit derzeit drei Arbeitsplätzen. Im Gegensatz zu Sursee will WHP in Stans weiterhin präsent bleiben, um Kunden zu empfangen oder sie zu besuchen. «Wir sind in Nidwalden verankert, beraten hier viele Unternehmen in Versicherungsangelegenheiten oder Privatkunden in Vermögensfragen.»

Regierung vom Standort Nidwalden überzeugt

Volkswirtschaftsdirektor Othmar Filliger will den unternehmerischen Entscheid nicht kommentieren, wie er auf Anfrage schreibt. Allgemein stelle er fest, dass es im Kanton Nidwalden viele erfolgreiche Firmen mit hoch qualifizierten Arbeitskräften gebe. «Auch die zahlreichen Anfragen von Unternehmen und Privaten, die sich für den Standort Nidwalden interessieren, belegen die Attraktivität unseres Kantons bezüglich Arbeiten und Wohnen.»

Mit der Steuervorlage, über welche die Nidwaldner Stimmbevölkerung am 17. Mai befindet, wollen Regierungs- und Landrat laut Filliger weiterhin «steuerlich sehr interessante Rahmenbedingungen» anbieten. Mit der Revision will der Kanton die Firmensteuern senken. Dagegen haben die Grünen das Referendum ergriffen.