Erstes Stanserhorn-Jassturnier soll nicht das letzte sein Auf Einladung der Stanserhornbahn und der bekannten Jassturnier-Leiterin Monika Fasnacht beteiligten sich am Gründonnerstagabend gut 30 Jassfreunde am ersten Jassturnier auf dem Horn. Franz Odermatt

Die erste Drei am ersten Jassturnier (von links): Sophia Glanzmann (3.), Rita Schwegler (Siegerin), Eugen Krebser (2.). (Bild: PD)

Bei grandioser Aussicht auf die verschneite Bergwelt war bereits die Bergfahrt für die auswärtigen Gäste ein tolles Erlebnis. Das Jassturnier ging über vier Runden mit Partner-Schieber. «Ich kann mich nicht erinnern, dass ich in all den vielen Jahren als Jassleiterin ein so grandioses Bergpanorama geniessen durfte», meinte Monika Fasnacht bei der Begrüssung.

Nicht allen war auch bekannt, dass die meisten Schweizer Jasskarten im Ausland hergestellt werden. «Ich freue mich daher, dass in Nidwalden Jasskarten entworfen worden sind, die vollständig im Kanton Nidwalden produziert werden.» Diese kamen denn auch beim ersten Stanserhorn-Jassturnier zum Einsatz. Die Teilnehmer kamen aus den Kantonen Aargau, Bern, Luzern, Nidwalden und Obwalden. Im Frühjahr 2020 soll es eine zweite Auflage geben.