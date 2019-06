Ob- und Nidwaldner Jungschwinger trotzen dem Regen Am Pfingstmontag stiegen auf Mattgrat, Ennetbürgen, 136 Jungschwinger aus allen Ob- und Nidwaldner Schwingersektionen in die Zwilchhosen.

Die Sieger (von links) Renato Barmettler, Severin Barmettler, Dario Imhof, Vivian Ettlin. (Bild: PD)

Sie mussten mit schwierigen äusseren Bedingungen kämpfen. Trotzdem konnten sich die 400 Zuschauer an lebhaften Zweikämpfen erfreuen. Schon nach drei Gängen hatten sich die späteren Sieger in gute Ausgangslagen geschaffen. In sämtlichen vier Schlussgängen standen sich Clubkollegen gegenüber, eine nicht alltägliche Situation, umso überraschender fielen die Entscheidungen deutlich aus.

Abwechslungsreicher Schlussgang

Bereits im ersten Zug besiegte Renato Barmettler mit Nachdrücken am Boden Silvan Christen. Abwechslungsreich verlief zudem der Schlussgang zwischen Severin Barmettler und Fabian Odermatt, ehe der jüngere Bruder von Renato Barmettler wuchtig mit Kurz zum Siegeswurf kam. Von kurzer Dauer war der Kampf zwischen Dario Imhof und Silvan Tschümperlin, dann stand der Sieg von Dario Imhof fest. Schon nach dem ersten Angriff gelang es Vivian Ettlin am Boden Loris Durrer zu bezwingen. (pd/fn)