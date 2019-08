Kampfwahl um Nidwaldner Kantonsgerichtspräsidium Das Landratsbüro schlägt Pascal Ruch als neuen Nidwaldner Kantonsgerichtspräsidenten vor. Er hat aber Konkurrenz. Matthias Piazza

Der Nidwaldner Gerichtssaal im Rathaus in Stans. (Bild: Markus von Rotz)

Der vorzeitige Rücktritt des Nidwaldner Ober- und Verwaltungsgerichtspräsidenten Albert Müller Ende Juni löste eine Rochade aus. Da Livia Zimmermann seine Nachfolgerin wurde, ist nun das Präsidium für das Kantonsgericht für den Rest der Amtsdauer 2016 bis 2020 neu zu besetzen.

Das Landratsbüro schlägt nun einstimmig und übereinstimmend mit der ländrätlichen Findungskommission Pascal Ruch für das Amt mit einem 60-Prozent-Pensum vor. Als Kantonsgerichtsschreiber habe der Hergiswiler in allen Bereichen des Zivil- und Strafrechts Fälle bearbeitet und sei sehr eng in die Prozessleitung als Kerngebiet der richterlichen Tätigkeit involviert, begründet das Landratsbüro in einem Schreiben an die Landräte die Wahl.

Als nebenamtlicher Verwaltungsrichter habe Pascal Ruch als Mitglied und in mehreren Fällen auch als Vorsitzender des Richtergremiums bereits Erfahrungen als Richter gesammelt und sei mit den Anforderungen, die das Richteramt mit sich bringe, vertraut. Mit seinen charakterlichen Eigenschaften bringe er auch die persönlichen Voraussetzungen für das Amt mit.

Favorit von ursprünglich vier Kandidaten

Pascal Ruch ist seit Dezember 2012 Kantonsgerichtsschreiber am Nidwaldner Kantonsgericht. Nach dem Erwerb des Master-Diploms und den Rechtspraktika startete er die juristische Laufbahn als wissenschaftlicher Assistent an der Universität Luzern. 2010 erwarb er das Anwaltspatent, 2013 das Doktorat. Im Herbst 2016 wählte ihn der Landrat zum nebenamtlichen Richter am Verwaltungsgericht.

Pascal Ruch hatte sich als Favorit bei der Findungskommission, welcher sämtliche Fraktionen und der Präsident der Justizkommission angehören, gegen ursprünglich drei Konkurrenten durchgesetzt, zwei haben ihre Bewerbung inzwischen zurückgezogen.

Der Landrat hat an seiner nächsten Sitzung vom 28. August damit die Wahl zwischen zwei Kandidaten. Neben Pascal Ruch ist auch noch Marius Tongendorff im Rennen. Er ist seit September 2016 Gerichtsschreiber am Ober- und Verwaltungsgericht Nidwalden. Durch seine berufliche Tätigkeit in Nidwalden habe er einen breiten Einblick in die Nidwaldner Rechtspflege und Praxiserfahrung an einem zweitinstanzlichen Gericht, schreibt das Landratsbüro.

Als Stellvertreterin des geschäftsleitenden Kantonsgerichtspräsidenten Marcus Schenker wird Gabriela Elgass vorgeschlagen.