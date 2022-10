Kanton Nidwalden Beim Männerchor Stans geht eine Ära zu Ende In den Kirchen von Buochs und Stans gab es Abschiedskonzerte für Joseph Bachmann. Er übergibt die Leitung des Chors in die Hände von Florian Steidle.

Mit dem «Orgelfest mit Wolfgang Sieber» in der Kirche Stans ging eine bedeutende Ära in der Geschichte des Männerchors Stans zu Ende. Nach 22 Jahren akribischer Arbeit und grossen Erfolgen übergibt Joseph Bachmann die Leitung des Chors in die Hände von Florian Steidle.

Abschiedskonzert in der Kirche Stans. Bild: PD

Anfang Oktober konzertierten der Männerchor Stans und der Kirchenchor Buochs gemeinsam mit Gastsängerinnen und -sängern in den Kirchen in Buochs und Stans. Zur Aufführung gelangten Lieder wie «Amazing Grace», «You Never Walk Alone» oder «Va pensiero». Rund einhundert Sängerinnen und Sänger wurden an der Orgel von Wolfgang Sieber begleitet. Der mehrstimmige, volumenreiche Gesang und die verschiedenen musikalischen Intermezzi wurden vom zahlreich erschienenen Publikum freudig aufgenommen und mit stehenden Ovationen verdankt.

Bestand des Chors gesichert

Joseph Bachmann hat den Männerchor Stans im Jahr 2000 übernommen und seither musikalisch entwickelt. Mit seiner Experimentierfreudigkeit und den individuellen Arrangements hat er die Sänger gefordert und gleichzeitig dem Chor eine eigene Note gegeben. Dies hat Publikum und Mitwirkende gleichsam begeistert und den Bestand des Chors gesichert. Während viele Chöre mit existenziellen Herausforderungen zu kämpfen haben, sind heute 74 Sänger beim Männerchor Stans eingeschrieben.

Nach einer breit angelegten Evaluation haben sich die Mitglieder des Männerchors Stans für Florian Steidle als neuen Chorleiter entschieden. Er verfügt über eine klassische Ausbildung an der Geige und am Klavier, hat Dirigieren sowie Philosophie, Musik- und Politikwissenschaften studiert und war an verschiedenen Theatern tätig. Heute leitet er mehrere Chöre und Projekte. Erstmals wird er am 25. November 2022 am Adventsanlass auf dem Landgemeindeplatz in Oberdorf den Männerchor Stans dirigieren. (pd)