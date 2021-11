Kanton Nidwalden An Schulen ist das Tragen von Schutzmasken ab Montag wieder Pflicht Momentan sind rund 50 Prozent aller neuen Covid-19-Fälle im Kanton Nidwalden auf das schulische Umfeld zurückzuführen. Der Regierungsrat hat deshalb beschlossen, die Maskenpflicht ab Sekundarstufe I sowie für sämtliche Lehrpersonen wiedereinzuführen. Die Regelung gilt ab 22. November.

Der Nidwaldner Regierungsrat reagiert auf die stark angestiegenen Covid-19-Fallzahlen. Wie er in einer Medienmitteilung schreibt, bewegten sich die Zahlen zuletzt durchschnittlich um 60 bis 70 Infektionen pro Tag, Ende Oktober waren es noch zwischen 20 und 30. Im Verhältnis zur Bevölkerungszahl finden im Kanton Nidwalden aktuell die meisten Ansteckungen mit dem Coronavirus statt. Eine Vielzahl davon sei auf das schulische Umfeld zurückzuführen.

Der Regierungsrat hat daher in Absprache mit dem Kantonsarzt die Wiedereinführung der Maskenpflicht für Schülerinnen und Schüler ab der Sekundarstufe I beschlossen, das heisst für die Orientierungsschule, das gesamte Kollegium und die Berufsfachschule. Die Maskenpflicht gilt ab Montag, 22. November, auf dem Areal und in den Innenräumen von Bildungsstätten. Zudem gilt sie für sämtliche Lehrpersonen und weiteres schulisches Personal, sowie für externe Besucherinnen und Besucher. Ausgenommen sind Situationen, in denen das Tragen einer Maske den Unterricht wesentlich erschwert. Dies gilt insbesondere für Aktivitäten in den Bereichen Sport und Kultur.

Im Sportunterricht sind allerdings Kontaktsportarten verboten und im Musik- und Instrumentalunterricht müssen hinreichende Abstände eingehalten werden, heisst es in der Mitteilung weiter. Überdies haben die Bildungseinrichtungen weitere Massnahmen zu ergreifen, welche insbesondere in diesen Bereichen das Risiko zur Übertragung des Coronavirus reduzieren. (pw)