Kanton Nidwalden Eine Welt voller musikalischer Experimente und Überraschungen Spezielles Volksmusikkonzert im Oeki Stansstad: Der österreichische Drehleierspieler Matthias Loibner und der Schweizer Obertonsänger Christian Zehnder treten zusammen auf.

Der Bariton Christian Zehnder (links) und der Drehleierspieler Matthias Loibner treten am 15. Oktober in Stansstad auf. Bild: PD

Schon das Instrumentarium, das die beiden Musiker mitbringen, ist den meisten Menschen unbekannt. Dabei ist die Drehleier oder Radleier ein Instrument, das man seit dem Hochmittelalter nachweisen kann. Es ist ein mechanisiertes Streichinstrument, bei dem die Saiten von einem eingebauten Rad angestrichen werden, das mittels einer Kurbel gedreht wird. Die schwingende Länge einer oder mehrerer Melodiesaiten wird mechanisch über Tasten verkürzt, um die Tonhöhe zu verändern. Zum Erzeugen der typischen rhythmischen Schnarrlaute dient oft ein Schnarrsteg. Matthias Loibner setzt das Instrument für praktisch alle Musikstile ein: für Jazz, Klassik, Elektronik, alpine Tradition oder Improvisation. Für diese stilistische Bandbreite, für sein expressives Spiel und seine Virtuosität erhielt der Österreicher schon den Beinamen Jimi Hendrix oder Harry Potter der Drehleier.

Obertöne mit Schweizer Kolorit

Beim ausgebildeten Bariton Christian Zehnder ist das Instrument die Stimme. Heute ist er hauptsächlich als Obertonsänger bekannt, der eine aus Asien stammende Gesangstechnik beherrscht, bei der aus dem Klangspektrum der Stimme einzelne Obertöne so herausgefiltert werden, dass sie als getrennte Töne wahrgenommen werden und der Höreindruck der Mehrstimmigkeit entsteht. Das Studium der Körperstimmtechniken führte Christian Zehnder zum freien, nonverbalen Singen und in seinen ganz individuellen Musikkosmos, welcher sich oft an den Schnittpunkten von Performance und Musiktheater bewegt. Man mag Christian Zehnder als Vokalist, Stimmenkünstler, Global-Jodler oder Obertonsänger bezeichnen: Immer liegt ein Hauch von Schweizer Bergluft in seinem Gesang.

Loibner with Zehnder

Die beiden Künstler spielen schon seit mehreren Jahren immer wieder zusammen. Ihre bisherigen gemeinsamen Auftritte zeichneten sich durch zeitgenössische Archaik, alte Musik und Improvisation aus und schafften eine zeitlose, hypnotische Musik, ein Klangereignis im Hier und Jetzt. Matthias Loibner stellt auch für das Konzert in Stansstad ein aussergewöhnliches Hörerlebnis in Aussicht: «Für uns Musiker ist es eine Art Spaziergang entlang eines Flusses, der uns mitnimmt und trägt. Er mag für das Leben stehen, kann aber auch landschaftlich assoziiert werden. Er führt von einer kleinen Quelle durch idyllische Waldlandschaften mit Kapellen hin zu Aussichtspunkten mit mächtigen alpinen Panoramen, Echos, Irrwegen und Rastplätzen. Da können intime Weisen, kräftige Jodler, Klanglawinen oder ein einsamer Wanderer aus Schuberts Winterreise auftauchen. Die Musik entsteht dabei im Moment, und wie bei einer richtigen Wanderung ist das Wetter nicht genau vorhersehbar.»