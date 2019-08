Kanton Nidwalden hält am Entscheid über die Schwerpunktfächer fest Aufgrund der Kritik von verschiedenen Seiten hat der Mittelschulrat seinen Entscheid zur Reduktion des Schwerpunktfachangebots am Kollegium Stans nochmals analysiert. Er kommt zum Schluss, wie vorgesehen Latein sowie Wirtschaft und Recht als Schwerpunktfächer aus den Stundenplan zu streichen.

Blick auf das Kollegium Stans. (Bild: Corinne Glanzmann, Stans, 23. Januar 2017)

(pd/zim) Der Beschluss des Mittelschulrats vom Mai 2018, Latein sowie Wirtschaft und Recht als Schwerpunktfächer nicht mehr anzubieten, löste sowohl auf medialer als auch politischer Ebene ein grosses Echo aus. Letzteres manifestierte sich in einem offenen Brief an den Mittelschulrat, einer Petition der Jungen CVP Nidwalden mit rund 600 Unterschriften und einem einfachen Auskunftsbegehren im Landrat. Auf Unverständnis stiess insbesondere die Streichung des Schwerpunktfachs Wirtschaft und Recht.

Nachdem der Mittelschulrat im Sommer 2018 aufgrund der neuen Legislatur personelle Änderungen erfuhr, wurde beantragt, den Entscheid über die Reduktion der Schwerpunktfächer wiederzuerwägen. Die neuerliche Auslegeordnung und Analyse sind inzwischen erfolgt, wie die Bildungsdirektion des Kantons Nidwalden am Donnerstag mitteilte .

«Die Vermittlung von Inhalten im Fach Wirtschaft und Recht bleibt auch nach Aufhebung des Schwerpunktfachs gewährleistet», hält der Mittelschulrat zu seinem Beschluss fest. So umfasse das für alle Schülerinnen und Schüler obligatorische Grundlagenfach Wirtschaft und Recht drei Jahreslektionen. Zudem gebe es im übrigen Wahlpflichtangebot zusätzlich sechs Wochenlektionen, in denen Inhalte aus Wirtschaft und Recht vermittelt würden.

Spanisch, das alternativ zur Aufhebung vorgesehen gewesen wäre, hat laut Mitteilung in den vergangenen Jahren generell zu den Schwerpunktfächern mit der höchsten Nachfrage gehört und soll insbesondere auch deshalb weiterhin angeboten werden.

Der Entscheid des Mittelschulrats in seiner alten Zusammensetzung wird demnach vom aktuellen Mittelschulrat bestätigt. Dieser sehe «keinen sachlichen Grund, eine Korrektur vorzunehmen».