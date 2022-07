Kanton Nidwalden Nidwaldner Schüler bestehen die Veloprüfung Hervorragende Ergebnisse an der diesjährigen Veloprüfung: Rund 320 Schülerinnen und Schüler haben an der Veloprüfung in Stans ihr Können unter Beweis gestellt. 29 Kinder meisterten die Herausforderungen fehlerfrei.

Nach den theoretischen Prüfungen im Klassenrahmen standen im Mai und Juni die praktischen Veloprüfungen im öffentlichen Strassenverkehr rund um Stans an. An beiden Tagen konnte dank der tatkräftigen Unterstützung des Veloclubs Stans, den Routiers Nidwalden, des TCS Nidwalden, des VSZ Obwalden/Nidwalden sowie zahlreicher Lehrpersonen der praktische Parcours unfallfrei befahren werden. 29 Schülerinnen und Schüler sind neu «Vorbilder für ihre Mitschülerinnen und Mitschüler sowie für ihre Nachfolgerinnen und Nachfolger», indem sie die theoretische und praktische Veloprüfung ohne Fehler bestanden haben.

Gruppenfoto der Schülerinnen und Schüler mit ihren Betreuungspersonen. Sie alle wissen nun, wie man sich mit dem Velo auf den Nidwaldner Strassen verhält. Allen gute Fahrt! Bild: PD

Nebst einer Erinnerung durften sie vergangenen Dienstag ihre hervorragende Leistung im Rahmen eines Nachtessens in der Pizzeria Winkelried in Stansstad würdig feiern, wie die Kantonspolizei Nidwalden schreibt. Besonderen Elan legte die 5. Klasse von Max Kraut aus Stansstad an den Tag: Im Klassenverbund gelang es ihnen, im Durchschnitt am wenigsten Fehler pro Kind zu machen. So überrascht es auch nicht, dass sechs Schülerinnen und Schüler aus genannter Klasse zu jenen 29 Kindern gehören, die fehlerfrei abschlossen.

Die Kantonspolizei Nidwalden bedankt sich in der Mitteilung bei den zahlreichen Helferinnen und Helfern. Grosser Dank gebühre auch allen Verkehrsteilnehmenden, die sich an den Prüfungstagen besonders rücksichtsvoll im Strassenverkehr verhalten haben. (sez)