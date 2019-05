Kanton Nidwalden passt Strafvollzugsgesetz an Neuerungen im Strafvollzug wie elektronische Fussfesseln und Datenaustausch erfordern entsprechende gesetzliche Grundlagen. Die Regierung legt den Entwurf zur Revision des kantonalen Gesetzes über den Straf- und Massnahmenvollzug vor. Philipp Unterschütz

Der Einsatz von Fussfesseln wird in Nidwalden gesetzlich geregelt. (Bild: Manuel Lopez/Keystone)

Das Nidwaldner Strafvollzugsgesetzes (StVG) muss teilweise revidiert werden. Dies, weil sich im eidgenössischen Recht zahlreiche Neuerungen rund um den Strafvollzug ergeben haben.

Nidwalden ist Mitglied des Konkordats der Kantone der Nordwest- und Innerschweiz über den Straf- und Massnahmenvollzug. Das Konkordat erlässt Richtlinien für den Vollzug strafrechtlicher Sanktionen, welche den elf Mitgliedskantonen Anweisungen zur einheitlichen Umsetzung vorgeben. Der Straf- und Massnahmenvollzug ist Sache der Kantone.

Verbunden mit der Teilrevision des StVG ist auch eine organisatorische Änderung: Die bisher dem Sozialamt unterstellte Bewährungshilfe wird ins Amt für Justiz, Abteilung Straf- und Massnahmenvollzug überführt. Das Amt tritt neu als Vollzugs- und Bewährungsdienst auf.

Nachdem der Entwurf der Regierung in der Vernehmlassung breite Zustimmung fand und auch von der landrätlichen Kommission für Staatspolitik, Justiz und Sicherheit, abgesehen von einer Enthaltung, einstimmig unterstützt wird, kommt die Vorlage nun am 29. Mai zur ersten Lesung in den Landrat.

Datenaustausch soll fatale Folgen verhindern

Revisionsbedarf ergibt sich insbesondere im Zusammenhang mit der elektronischen Überwachung (Electronic Monitoring EM) wie durch elektronische Fussfesseln. Dafür müssen die konkordatlichen Vorgaben umgesetzt und Bestimmungen zur Datenbearbeitung und zum -austausch angepasst werden. Laut Bericht der Regierung rechnet Nidwalden jährlich mit ein bis zwei EM-Vollzügen.

Seit 2018 verwenden die Konkordatskantone den delikts- und risikoorientierten Sanktionenvollzug (ROS) als elektronisches Fallführungssystem. Dieses gibt den roten Faden über alle Vollzugsphasen und -einrichtungen vor und hält den Verlauf einheitlich fest. Die nötige Infrastruktur stellt der Kanton Zürich zur Verfügung. Für diese Zusammenarbeit wird nun die gesetzliche Grundlage geschaffen.

Um den Vollzugsverlauf von Strafgefangenen zu überprüfen, die in Institutionen in der ganzen Schweiz untergebracht sind, will Nidwalden zudem auf neue Mittel setzen. Nebst der Effizienz wirkten sich Videokonferenzen kosteneinsparend aus, begründet die Regierung die Schaffung eines neuen Gesetzesartikels im Entwurf.

Neue Möglichkeit für Sicherheitshaft

Im Straf- und Massnahmenvollzug ist also der Daten- und Informationsaustausch ein zentraler Aspekt. «Ein nicht gewährleisteter Austausch kann fatale Folgen haben», schreibt die Regierung denn auch im Bericht. Neue gesetzliche Grundlagen stellen sicher, dass der Datenaustausch im Gesetz verankert ist. Zu den diversen Anpassungen und Präzisierungen gehört auch, dass die Strafvollzugsbehörde künftig nach eigenem Ermessen bei Haftunfähigkeit aus gesundheitlichen Gründen eine Überprüfung durch den Kantonsarzt anordnen kann.

Eine weitere Neuerung betrifft die Sicherheitshaft. So gibt es Fälle, wo eine verurteilte Person eine Gefahr für die Öffentlichkeit darstellt, aber weder Untersuchungshaft noch eine Festnahme möglich sind. Neu soll die Vollzugsbehörde die Möglichkeit haben, diese Person für eine gerichtliche Anordnung von Sicherheitshaft festnehmen zu lassen.